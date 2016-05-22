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Fenerbahçe’de Tekrar Oynamaya Hazırım!

Fenerbahçe’de bu yıl kaçan şampiyonluğun ardından olumsuzluklar devam ediyor, son olarak Persie’nin takımdan gitmesi durumunda alternatif seçenekler arayan sarı lacivertli kulübe Sow’dan destek geldi, isterseniz ben hazırım!

Fenerbahçe’de Tekrar Oynamaya Hazırım!

UEFA'nın, finansal fair play kapsamında harcamalarına kısıtlama getirip, 7.5 milyon euro'luk UEFA katılım gelirini bloke ettiği Fenerbahçe, artık gelir-gider tablosunda denklik oluşturmak zorunda. Kısıtlama nedeniyle bütçedeki küçülme, en büyük gider kalemi olan transfer harcamalarını da ister istemez vuracak. Nani ve van Persie gibi yıllık 5-6 milyon euro ücret alan yıldızlar da kulübün sırtına kambur olacak. Ancak her iki yıldız takımdan ayrılma yönünde mesajlar veriyorlar. Çin'den alıcısı olan Nani'ye Everton da talip. Van Persie ise Lazio ile flört ediyor. Nani'nin kontratında "8 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var.

NANI VE VAN PERSIE SATILIĞA ÇIKTI
Van Persie giderse de en az 5-6 milyon euro gelir getirecek. Nani ile RvP'nin ayrılmaları F.Bahçe'ye en az 13-14 milyon euro kazandıracak. Bu oyuncuların Çin'e gitmesi geliri katlayacak. 10 milyon euro'yu aşan yıllık gelirleri de cepte kalacak. Nani ve Persie'nin gitme olasılıklarına karşı B planı ise hazır: Moussa Sow! Geride bıraktığımız sezonun başında Dubai ekibi Al Ahli'ye satılan oyuncuya haber bile uçuruldu. Sow'un dönmeye can attığı, "İlk uçakla gelirim" dediği kaydedildi. Ancak Al Ahli, bonservisine 17 milyon euro ödediği Sow'u ucuza bırakmak istemez. Sow için kiralık formülünün de gündemde olduğu öğrenildi.

KALBİM HER ZAMAN FENERBAHÇE'DE
Sow'un devre arasında da F.Bahçe'ye geri dönmesi gündeme gelmiş, Senegalli oyuncu bu yöndeki dedikoduları, "Evet, bu doğru. Benim kalbim her zaman Fenerbahçe'de" diye yanıtlamıştı. Al Ahli kulübü yetkilileri de Sow'un İstanbul'a dönmek için can attığını duyurmuştu. Sow, şampiyon olan Al Ahli'ye 24 lig maçında 13 gollük katkı yaptı.

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FenerbahçeForvetYeni TransferRobin Van PersieSow
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