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Fenerbahçe'de neler oluyor? Şok üstüne şok!

Ligin ikinci yarısı ilk maçında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde Diego'nun ardından Hasan Ali Kaldırım'dan da sakatlanarak kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe'de neler oluyor? Şok üstüne şok!

 Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı, mevsim şartları futbolcuları da etkilerken, Hasan Ali Kaldırım gribe yakalanıp, yorgan döşek dinlenmeye çekildi. Hastalığı nedeniyle bu futbolcu kadrodan çıkarılırken, sakatlar Diego Ribas, Ertuğrul, Meireles, Ba ve cezalı Alves de maç kadrosuna alınmadı. 

Bu arada THY uçuş saatini 16.00 olarak belirlerken, başkan Aziz Yıldırım'ın ise kafileyle gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı.
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FenerbahçeDiego RibasHasa Ali Kaldırım
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