Fenerbahçe’de Menajerler Krize Neden Oldu

Prensip kararı alan yönetim Gökhan Gönül ve Mehmet Topal ile masaya otururken aracı istemiyor. Ancak iki futbolcu özellikle mali konularda yeteri kadar tecrübeli olmadıkları ve başkan ile para pazarlığına girmeyi doğru bulmadıkları için sözleşme işi tıkanıyor.

Fenerbahçe ’de sözleşmesi sona eren iki isim Gökhan Gönül ve Mehmet Topal ile görüşmeler devam ederken, bu toplantılara menajer lerin katılmaması futbolcular açısından ciddi sıkıntı yaratıyor.

Önceki transfer görüşmelerinden farklı olarak oyuncuların temsilcileri kulübe davet edilmedi. Bu konuyla ilgili alınan prensip kararına göre yönetim, futbolcularıyla başbaşa görüşüyor, aracı istemiyor. Ancak bu durum Gökhan ve Mehmet Topal’ın pek hoşuna gitmiyor. İki isim de özellikle mali konulara geçilince görüşmelerin çok sağlıklı olmayacağını düşünüyor. Daha önce bu tip bir transfer görüşmesi yapmayan futbolcular, doğal olarak menajerler kadar tecrübeli olmadıkları için çıkmaza giriyorlar.

Başkan ve bazı yöneticilerin katıldığı görüşmelerde doğrudan yönetimle para konuşmak da futbolcular için oldukça zor görünüyor. Bu sebeple mali konuların temsilcilerle yapılması isteniyor.