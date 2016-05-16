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Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1

Fenerbahçe bu sezon büyük kayıplar yaşamasının ardından şampiyonluğu Osmanlıspor 3-1’lik skor ile geçen Beşiktaş’a kaptırdı.

Fenerbahçe’de Hüzün Var! Fenerbahçe 2 Gençlerbirliği 1
Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'nin 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-1 yenmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluk ümitleri suya düştü. 

Fenerbahçe'nin golleri 38 ve 75. dakikada Robin Van Persie'den gelirken Gençlerbirliği'nin golü 61. dakikada Serdar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73'e çıkarırken Gençlerbirliği 42 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1
STAT: Ülker
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Arkın Akgöl

FENERBAHÇE: Fabiano, Gökhan Gönül, Ba, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Topal, De Souza (Dk. 71 Meireles), Volkan Şen (Dk. 80 Ramazan Civelek), Van Persie, Fernandao (Dk. 46 Ozan Tufan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ferhat Kaplan, Ahmet Oğuz, Kulusic, Ahmet Çalık, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Hakan Aslantaş), Selçuk Şahin, Palitsevich (Dk. 89 Turgut Doğan Şahin), Landel, Djalma Campos, İrfan Can Kahveci, Serdar Gürler (Dk. 80 Aydın Karabulut)

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 75 Van Persie (Fenerbahçe), Dk. 61 Serdar Gürler (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Dk. 63 Kadlec, Dk. 67 Ozan Tufan, Dk. 83 Meireles (Fenerbahçe)
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GençlerbirliğiFenerbahçeBeşiktaşşampiyonlukMaç Sonucu
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