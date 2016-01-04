Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile görüşmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına

 Yönetim, sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Caner’in bu görüşmede yüklü bir zam isteyeceği iddia ediliyor. Yönetim ise buna soğuk bakıyor. Pazarlıklarda iki tarafın da eli güçlü!



Yönetimin kozu Hasan Ali



Caner Erkin’in 1.7 milyon Euro (5.4 milyon TL) olan garanti ücretini 2.5 milyon Euro’nun (7.9 milyon TL) üstüne çekmek istediği iddia edilmişti. Yerli oyuncular arasındaki dengeyi bozmak istemeyen yönetim ise böyle bir talebe kesinlikle sıcak bakmıyor. Ayrıca bu sezonHasan Ali Kaldırım’ın yaptığı müthiş çıkış da pazarlıklarda yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler’in pazarlıklarda 2 milyon Euro’dan yukarı çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni transferlerdeki gibi Caner Erkin’e yapılacak teklifte de maç başı ücret değil, ‘başarıya bağlı prim’ olacak. 



Onun kozu Euro 2016



Başarılı oyuncu, son yıllarda yaptığı müthiş çıkışı bu sezon da sürdürüyor. Sergilediği performansla milli takımın vazgeçilmezlerinden biri olan, Avrupa’dan birçok takımın dikkatini çeken Caner Erkin’in yıldızı parlamaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu bu nedenle ücretine iyi bir zam istiyor. Başarılı futbolcunun en büyük güvencesi ise haziran ayında başlayacak olan 2016 Avrupa Şampiyonası. Eğer yönetimle anlaşma sağlanamazsa, bu organizasyon Caner için bir anlamda vitrin olacak. Yıldız futbolcu, EURO 2016’da göstereceği performansla hem değerini, hem de taliplerini artıracağına emin.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Caner Erkin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.