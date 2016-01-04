Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşme odasına

Yönetim, sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Caner’in bu görüşmede yüklü bir zam isteyeceği iddia ediliyor. Yönetim ise buna soğuk bakıyor. Pazarlıklarda iki tarafın da eli güçlü!



Yönetimin kozu Hasan Ali



Caner Erkin’in 1.7 milyon Euro (5.4 milyon TL) olan garanti ücretini 2.5 milyon Euro’nun (7.9 milyon TL) üstüne çekmek istediği iddia edilmişti. Yerli oyuncular arasındaki dengeyi bozmak istemeyen yönetim ise böyle bir talebe kesinlikle sıcak bakmıyor. Ayrıca bu sezonHasan Ali Kaldırım’ın yaptığı müthiş çıkış da pazarlıklarda yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler’in pazarlıklarda 2 milyon Euro’dan yukarı çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni transferlerdeki gibi Caner Erkin’e yapılacak teklifte de maç başı ücret değil, ‘başarıya bağlı prim’ olacak.



Onun kozu Euro 2016



Başarılı oyuncu, son yıllarda yaptığı müthiş çıkışı bu sezon da sürdürüyor. Sergilediği performansla milli takımın vazgeçilmezlerinden biri olan, Avrupa’dan birçok takımın dikkatini çeken Caner Erkin’in yıldızı parlamaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu bu nedenle ücretine iyi bir zam istiyor. Başarılı futbolcunun en büyük güvencesi ise haziran ayında başlayacak olan 2016 Avrupa Şampiyonası. Eğer yönetimle anlaşma sağlanamazsa, bu organizasyon Caner için bir anlamda vitrin olacak. Yıldız futbolcu, EURO 2016’da göstereceği performansla hem değerini, hem de taliplerini artıracağına emin.