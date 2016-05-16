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Fenerbahçe’de Büyük Şok Volkan Demirel Hakkında Açıklama!
Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel rahatsızlığı nedeni ile Gençlerbirliği maçında forma giyemezken, Galatasaray ile oynanacak kupa finalinde de maça çıkamayacağı düşünülüyor.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:28
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in, Gençlerbirliği maçı öncesi yaşadığı rahatsızlığın detayları ortaya çıktı. Bel ağrıları nedeniyle Kadıköy'deki mücadelede kadroya alınmayan deneyimli kalecide bel fıtığı riskinin olduğu tespit edildi.
Tetkiklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bel fıtığı teşhisi kesinleşirse Volkan Demirel'in bıçak altına yatacağı ifade edildi.
Finali kaçırabilir
Volkan ameliyat masasına yattığı takdirde ise bir başka tehlike belirecek. Bu durumda deneyimli kaleci 26 Mayıs'ta Galatasaray ile Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde forma giyemeyecek.
Stada bile gelemedi
Fenerbahçe'nin yaşadığı bu talihsizlik sonrası, Fabiano'ya daha fazla iş düşmesi bekleniyor.
Kulüp doktorlarının Volkan Demirel'e hafta içerisinde net bir teşhis koyması bekleniyor. Öte yandan şiddetli ağrıları olduğu ifade edilen Volkan, Ülker Stadı'na dahi gelemezken evinde istirahat ederek Gençlerbirliği maçını izledi.
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