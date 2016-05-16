Fenerbahçe’de Büyük Şok Volkan Demirel Hakkında Açıklama!

Tetkiklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve bel fıtığı teşhisi kesinleşirse Volkan Demirel'in bıçak altına yatacağı ifade edildi.

Finali kaçırabilir

Stada bile gelemedi

Fenerbahçe'nin yaşadığı bu talihsizlik sonrası, Fabiano'ya daha fazla iş düşmesi bekleniyor.

Kulüp doktorlarının Volkan Demirel'e hafta içerisinde net bir teşhis koyması bekleniyor. Öte yandan şiddetli ağrıları olduğu ifade edilen Volkan, Ülker Stadı'na dahi gelemezken evinde istirahat ederek Gençlerbirliği maçını izledi.

Volkan ameliyat masasına yattığı takdirde ise bir başka tehlike belirecek. Bu durumda deneyimli kaleci 26 Mayıs'ta Galatasaray ile Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde forma giyemeyecek.