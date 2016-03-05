Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe zorlu Akhisar mücadelesine hazırlanıyor!

Fеnеrbаhçе, Spоr Tоtо Süpеr Lig'in 24. hаftаsındа dеplаsmаndа oynayacağı Akhisar Bеlеdiyеspоr mаçı hаzırlıklаrını tаmаmlаdı

Fenerbahçe zorlu Akhisar mücadelesine hazırlanıyor!

 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı antrenman yaptı. Amed Sportif Faaliyetler karşısında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mehmet Topal takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül sağlık ekibi tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Lazar Markovic de kendisi için belirlenmiş programı uyguladı.

Fenerbahçe, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e, oradan da kara yolu ile Manisa'ya gidecek. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.