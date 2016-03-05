Fenerbahçe zorlu Akhisar mücadelesine hazırlanıyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı antrenman yaptı. Amed Sportif Faaliyetler karşısında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalıştılar. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mehmet Topal takımla birlikte çalışırken, Gökhan Gönül sağlık ekibi tarafından hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Lazar Markovic de kendisi için belirlenmiş programı uyguladı.

Fenerbahçe, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e, oradan da kara yolu ile Manisa'ya gidecek. - İSTANBUL