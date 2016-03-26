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Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına odaklanan Fenerbahçe, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcularıyla yeniden masaya oturmanın planlarını yapıyor. Yıldız futbolcuları Mehmet Topal, caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün biten sözleşmelerini uzatmak için masaya oturacak...

Fenerbahçe yıldızlarıyla sözleşme yenileyecek!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Braga'ya elendikten sonra yoluna lig ve kupada devam eden sarı-lacivertlilerde 12 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

MEHMET TOPAL, CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL GÖRÜŞME ODASINA

Fenerbahçe'de sözleşmeleri bitecek oyuncular arasında Mehmet Topal, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün olması yönetimi düşündürüyor. Milli futbolcuları bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, sezon bitmeden bu üç futbolcuyla yeniden anlaşmak istiyor.

Takımın en önemli parçalarından biri olan Mehmet Topal'ın sözleşmesinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılırken, Hasan Ali'nin iyi performansı sonrası Caner Erkin'in Inter'e gidebileceği konusu kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak bu üç futbolcu arasında Caner'in de sözleşmesinin uzatılması yüksek ihtimal arasında yer alıyor.


Gökhan Gönül üç milli futbolcu arasında en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda uzatılacak.

Diğer yandan Portekizli oyuncular Bruno Alves ve Meireles ile birlikte Çek oyuncu Michael Kadlec'in sözleşmeleri de sezon sonunda sona erecek. Bu oyuncularla yola devam edilip edilmeyeceği yönetim ve Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararı sonucunda netlik kazanacak.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Markovic, Abdoulaye Ba ve Fabiano da teknik ekibin olumlu rapor vermemesi durumunda takımlarına geri dönecek.

Öte yandan fazla forma şansı bulamayan Mehmet Topuz, uzun süredir kadro dışı olan Serdar Kesimal ve genç oyuncular Uygar Mert Zeybek ve Hakan Çinemre'nin sözleşmeleri de sezon sonunda sona erecek.
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