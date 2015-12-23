Fenerbahçe yıldız oyuncusunun sözleşmesini fesh ediyor!

Yönetim, önceki gün ülkesinde dizinden operasyon geçirip sezonu kapattığı belirtilen Portekizli futbolcunun kontratını feshetme kararı aldı.

Haziran 2016'da sözleşmesi sona eren ve son sezonu için şu ana kadar kendisine 500 bin euro ödeme yapılan Meireles'e oynamayacağı dönem için ödeme yapmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki futbolcuya, "Alacaklarına karşı bonservisini bedava al git" diyeceği kaydedildi.

Hayatının geri kalanını ABD'de geçirmek isteyen ve bu yüzden MLS Ligi (ABD Majör Lig) takımlarından biriyle anlaşmayı planlayan Meireles'in bu teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

Kaynak : Fotomaç