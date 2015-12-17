Fenerbahçe'ye şok izin vermediler

Fenerbahçe UEFA liginde eşleştiği Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacağı maç için özel uçak izni almak istedi, olumsuz yanıt alan sarı lacivertli ekip tarifeli uçak ile Rusya'da olacak
Rusya, 25 Şubat'ta Moskova'da yapılacak rövanş karşılaşmasına özel uçakla gitmek isteyen sarı lacivertli kulübe izin vermedi.
İzin alabilmek için bütün imkanlarını zorlayan ancak amacına ulaşamayan Fenerbahçe yönetimi, Moskova deplasmanına tarifeli uçakla gitme kararı aldı.
Yine de girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, gerekli izni alamadığı taktirde gidiş-dönüşte kullanılacak tarifeli uçakların tüm biletlerini satın alarak farklı bir çözüm yolu bulacak.
Fenerbahçe ile Lokomotiv Moskova arasındaki ilk maç 16 Şubat Salı günü saat 19.00'da oynanacak.