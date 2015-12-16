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Fenerbahçe'ye Moussa Sow Sürprizi Geri Dönüyor

Sezon başında rekor bir ücretle Al Ahli takımına transfer olan Moussa Sow aradığını bulamadığı için Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği öğrenildi

Fenerbahçe'ye Moussa Sow Sürprizi Geri Dönüyor
 Sezon başında rekor bir ücretle Al Ahli takımına transfer olan Moussa Sow aradığını bulamadığı için Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği öğrenildi
Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Senegalli milli yıldız Moussa Sow, Al Ahli'de mutsuz olduğunu söyleyerek Fenerbahçe'ye dönmek istediğini bildirdi.

"İSTANBUL'A DÖNMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin sezon başında 17 milyon euro karşılığında Dubai'nin Al Ahli takımına sattığı Moussa Sow'un geri döneceği iddiası ortaya atıldı. Arap ekibinde 12 maçta sadece 2 gol atabilen Sow'un Dubai'de aradığı ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğu, Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ileri sürüldü. Gulf News TV, 29 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce eski takımının yöneticileriyle görüşerek, "İstanbul'a dönmek istiyorum" dediğini aktarırken, Türk ekibinin yetkililerinin Sow'un bu isteğine "olumlu yanıt verdikleri" bilgisini izleyicileriyle paylaştı.

FENERBAHÇE KİRALAYACAK

Haberin devamında, sarı-lacivertli yönetimin Al Ahli kulübüne Sow'u kiralamak için başvurmaya hazırlandığını, devre arasında Senegalli oyuncunun en azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye dönebileceği bildirildi. Sow'un formsuzluğunun ise sürekli olarak Fenerbahçe'yi düşünmekten kaynaklandığı belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, yedek kulübesinin yeterince zengin olmamasından yakınmış, özellikle forvette elinde fazla seçenek bulunmamasından şikayetçi olmuştu.

(Kaynak: Fotomaç)
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FenerbahçeAl AhliMoussa Sow
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