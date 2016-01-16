Fenerbahçe'ye maç öncesi Diego Ribas şoku

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında zorlu Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Diego Ribas ağrılarının artması sebebiyle kafileye dahil edilmedi.
30 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon toplamda 26 maça çıkarken, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı. Diego, son olarakZiraat Türkiye Kupası'da oynana Giresunspor karşılaşmasında da 45 dakika görev yapmış ve güzel bir asiste imza atmıştı.
Diego'nun yanında deplasman oynana Giresunspor maçında sakatlanan Abdoulayé Ba da Eskişehir kafilesine alınmayacak.