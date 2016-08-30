Fenerbahçe'ye Hakim müjdesi!

Fenerbahçe'nin uzun bir mesai harcadığı Hakim Ziyech transferi, bugün Ajax ile anlaştığı haberleriyle suya düşmüştü.

Ancak Beyaz Futbol'a bağlanan Devrim Zengi, Fenerbahçelilere müjdeyi verdi.

ANLAŞMA BOZULDU

Ajax, büyük ölçüde anlaştığı Ziyech transferinden bir şekilde vazgeçti. Ve şimdi Faslı oyuncu için Fenerbahçe tekrar atağa kalktı.

Ajax cephesinden henüz açıklama gelmese de bir sebebten dolayı Hakim ziyech transferine onay çıkmadı. Bunun sebebinin teknik heyet ile alakalı olduğu düşünülüyor.

BAŞKANA HABER VERİLDİ

Normalde Fenerbahçe rotasını başka oyunculara çevirmeye başlamıştı. Ancak Ajax ile Ziyech arasındaki anlaşmanın gerçekleşmemesi üzerine başkan Aziz Yıldırım'a hemen haber verildi.

Bunun üzerine Fenerbahçeli yöneticiler acilen telefon trafiği yaparak tekrar Ziyech ile temasa geçtiler.

Hakim Ziyech her an Fenerbahçe formasını giyebilir...

Aynı zamandan yine Fenerbahçe eski oyuncusu Sow ile de görüşmelere devam ediyor. Taraftarın sevgilisi Sow da kendi kulübüne Fenerbahçeye gitme isteğini iletti ve gerekirse maaşında indirim yapacağını söyledi.

Yine bir diğer kesinleşen transfer olan Jeremain Lens'de İstanbul'a gelecek. Gelmeden önce de bir açıklama yaparak yarın sabah sağlık kontrollerinden geçeceğini söyleyen Lens, büyük bir problem çıkmazsa Fenerbahçeye imza atacak.