Fenerbahçe'ye Ertuğrul Taşkıran şoku!

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Taşkıran maç sırasında sakatlanarak oyunu terk etmişti, genç kalecinin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın, sağ arka üst adalesinde 3. derecede yırtık oluştuğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın, sağ arka üst adalesinde 3. derecede yırtık oluştuğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
YERİNİ FABIANO'YA BIRAKMIŞTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Ülker Stadyumu'nda oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanarak yerini Fabiano Ribeiro'ya bırakan 26 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın sağlık durumu belli oldu.
DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, dün akşamki Antalyaspor maçının 77. dakikasında sağ arka üstü adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden Ertuğrul Taşkıran'ın sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Ertuğrul'un Medical Park Göztepe Hastanesi'nde bugün yaptığımız tetkikleri ve çekilen MR'ı neticesinde; sağ arka üst adalesinde grade 3 tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."