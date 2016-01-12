Fenerbahçe'ye Emmanuel Emenike şoku

Sezon başında 3 milyon Euro kiralama bedeliyle Al Ain'e transfer olan Emmanuel Emenike, hayal kırıklığı yaratan performansının ardından takımdan gönderilme noktasına geldi. Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan habere göre; Al Ain, Emenike'nin kiralık sözleşmesini feshedebilir.



EMENIKE'NİN YERİNE FORVET ARAYIŞI BAŞLADI

Liglere verilen 2 haftalık arada toplanacak olan Al Ain yönetiminin şimdiden onun yerine forvet arayışlarına başladığı, hatta The Tokushima Vortis takımının 28 yaşındaki Brezilyalı forveti Douglas'ın transferinde aşama kaydedildiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk medyasında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin golcü sorununu Emenike ile çözebileceği iddia edilmişti.