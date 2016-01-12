Fenerbahçe'ye Emmanuel Emenike şoku

Sezon başında 3 milyon Euro kiralama bedeliyle Al Ain'e transfer olan Emmanuel Emenike, hayal kırıklığı yaratan performansının ardından takımdan gönderilme noktasına geldi. Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan habere göre; Al Ain, Emenike'nin kiralık sözleşmesini feshedebilir.
Sezon başında 3 milyon Euro kiralama bedeliyle Al Ain'e transfer olan Emmanuel Emenike, hayal kırıklığı yaratan performansının ardından takımdan gönderilme noktasına geldi. Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer alan habere göre; Al Ain, Emenike'nin kiralık sözleşmesini feshedebilir.