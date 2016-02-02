Fenerbahçe'ye dünya devinin sistemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada futbolcu sözleşmelerinde maç başı sistemi yerine puana göre para sistemine geçeceklerini ifade etti. Bu sözler sarı-lacivertli kulüp için yeni bir dönemin kapısını açacak. Kulübün geçtiğimiz yaz döneminde başlattığı bu projenin detayları şu şekilde:



MAÇ BAŞI ÜCRETİ YOK!

Yeni gelen yabancıların bazılarında maç başı ücreti bulunmuyor. Bunun yerine forma giydikleri maçta galibiyet ve beraberliğe göre para alıyorlar.

PUAN KADAR PRİM

Sarı-lacivertliler, bundan sonra yapacakları transferlerde tüm oyunculara bu sistemi uygulayacak. Futbolcular, topladıkları puan kadar prim alacaklar.

BAYERN SİSTEMİ

F.Bahçe yönetimi, yeni sistemde Bayern Münih'ten esinlendi. Almanya'da araştırmalar yapan yöneticilerin kulübe en uygun sistemi Bayern'de bulduğu kaydedildi. Yeni sistemde yayın gelirinden elde edilecek gelirin en fazla yüzde 40'ı futbolculara dağıtılacak. Böylece futbolcular yayından elde edilen gelir kadar para kazanacak.





MAĞLUBİYETE PRİM YOK

İki yıl içinde Fenerbahçe takımının tamamı, puan başına para sistemine geçmiş olacak. Mağlubiyet halinde ise takıma hiçbir şekilde prim ödenmeyecek.