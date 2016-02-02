Fenerbahçe'ye dünya devinin sistemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada futbolcu sözleşmelerinde maç başı sistemi yerine puana göre para sistemine geçeceklerini ifade etti. Bu sözler sarı-lacivertli kulüp için yeni bir dönemin kapısını açacak. Kulübün geçtiğimiz yaz döneminde başlattığı bu projenin detayları şu şekilde:
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada futbolcu sözleşmelerinde maç başı sistemi yerine puana göre para sistemine geçeceklerini ifade etti. Bu sözler sarı-lacivertli kulüp için yeni bir dönemin kapısını açacak. Kulübün geçtiğimiz yaz döneminde başlattığı bu projenin detayları şu şekilde: