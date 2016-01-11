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Fenerbahçe'ye büyük şok yıldız oyuncu 1 ay yok!

Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan Abdoulaye Ba'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Fenerbahçe'ye büyük şok yıldız oyuncu 1 ay yok!

 Dün akşam Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Senegalli futbolcu Abdoulaye Ba'nın takımdan en az 1 ay uzak kalacağı açıklandı.



Abdoulaye Ba'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Giresunspor, Antalyaspor,Tuzlaspor ile ligde oynanacak Eskişehirspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspormaçlarında forma giymesi beklenmiyor.



Sezon başında Portekiz'in Porto takımından kiralanan Abdoulaye Ba, 12 resmi maçta Fenerbahçe forması giymişti.



Not: Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda da Antalyaspor yer aldığı için 1 aylık sürede iki kere karşılaşacak.

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