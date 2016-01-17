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Fenerbahçe yarın oynayacağı Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı

Liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçe ikinci yarı ilk maçında Eskişehirspor ile karşılaıyor

Fenerbahçe yarın oynayacağı Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı

 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerindeki antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinayson hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Diego Ribas ve Bruno Alves çalışmalarını özel program dahilinde sürdürürken, Raul Meireles, Abdoulaye Ba ve Ertuğrul Taşkıran tedavi ve çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Hasan Ali Kaldırım ise gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Bu antrenmanla Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e hareket edecek. - İSTANBUL
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FenerbahçeEskişehirspor
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