Fenerbahçe Vitor Pereira Hakkında Kararını Verdi

Fenerbahçe , sezonu 2. tamamladıktan sonra geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığı yönünde basında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Bugün tarihli Fanatik Gazetesi’nde “Pereira’nın Gittiğinin Resmidir” başlıklı haberde, Akhisar Bld. Spor’lu bir yetkilinin yeni sezon öncesi kamp programı yapmak için Düzce Topuk Yaylası Tesislerimizi aradığı, telefonu açan tesis çalışanının “Hoca değişikliğine gidiyoruz. Programımız belli olsun, size haber yollarız” cevabını verdiği ve bu iddia üzerinden Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın görevden alınacağı öne sürülmüştür.

Bu kadar önemli bir konu hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol takımıyla ilgisi olmayan bir kişinin söylediği iddia edilerek, dayanaksız ve mesnetsiz bir haber yapmak, gazetecilik ilkelerine aykırı olduğu gibi diğer taraftan da ahlaksızlıktır. Fanatik Gazetesi’ni yaptığı bu haber nedeniyle kınıyoruz."