Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşiyor. Fenerbahçe'de Galatasaray'da kuraya seribaşı olarak katılamayacaklar. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Molde'nin 2 puan gerisinde kalıp grubunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 2. tur kura çekiminde seribaşı olma şansını kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım arasındaki kötü üçüncülerden olduğu için, Galatasaray da kuraya seribaşı olarak katılamayacak.

İşte temsilcilerimizin şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri:

Lazio (İtalya)

Napoli (İtalya)

Liverpool (İngiltere)

Manchester United (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Athletic Bilbao (İspanya)

Basel (İsviçre)

Krasnodar (Rusya)

Rapid Wien (Avusturya)

Olympiakos (Yunanistan)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Molde (Norveç) - Fenerbahçe ile eşleşemez

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur kura çekimi 14 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Aynı gruptan çıkanlar ve aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

İLK MAÇLAR İSTANBUL'DA

Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarını İstanbul'da, rövanşları ise 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacaklar.


İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeUEFAUefa Avrupa LigiGsFbG.sarayFenerKura çekimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.