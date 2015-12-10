Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Molde'nin 2 puan gerisinde kalıp grubunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 2. tur kura çekiminde seribaşı olma şansını kaçırdı.
Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım arasındaki kötü üçüncülerden olduğu için, Galatasaray da kuraya seribaşı olarak katılamayacak.
İşte temsilcilerimizin şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri:
Lazio (İtalya)
Napoli (İtalya)
Liverpool (İngiltere)
Manchester United (İngiltere)
Porto (Portekiz)
Braga (Portekiz)
Athletic Bilbao (İspanya)
Basel (İsviçre)
Krasnodar (Rusya)
Rapid Wien (Avusturya)
Olympiakos (Yunanistan)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Molde (Norveç) - Fenerbahçe ile eşleşemez
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur kura çekimi 14 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Aynı gruptan çıkanlar ve aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
İLK MAÇLAR İSTANBUL'DA
Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarını İstanbul'da, rövanşları ise 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacaklar.
Molde'nin 2 puan gerisinde kalıp grubunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 2. tur kura çekiminde seribaşı olma şansını kaçırdı.