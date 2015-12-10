Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Molde'nin 2 puan gerisinde kalıp grubunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 2. tur kura çekiminde seribaşı olma şansını kaçırdı.



Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım arasındaki kötü üçüncülerden olduğu için, Galatasaray da kuraya seribaşı olarak katılamayacak.



İşte temsilcilerimizin şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri:



Lazio (İtalya)



Napoli (İtalya)



Liverpool (İngiltere)



Manchester United (İngiltere)



Porto (Portekiz)



Braga (Portekiz)



Athletic Bilbao (İspanya)



Basel (İsviçre)



Krasnodar (Rusya)



Rapid Wien (Avusturya)



Olympiakos (Yunanistan)



Bayer Leverkusen (Almanya)



Molde (Norveç) - Fenerbahçe ile eşleşemez



UEFA Avrupa Ligi'nde 2. tur kura çekimi 14 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Aynı gruptan çıkanlar ve aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.



İLK MAÇLAR İSTANBUL'DA



Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçlarını İstanbul'da, rövanşları ise 25 Şubat'ta deplasmanda oynayacaklar.





