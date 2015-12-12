Fenerbahçe ve Galatasaray Arasında Gerilim Tırmanıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu-Kizer lisans olayı ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;