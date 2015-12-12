Fenerbahçe ve Galatasaray Arasında Gerilim Tırmanıyor

Kizer'in lisans skandalının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü bu olayın araştırılması için suç duyrusunda bulunmaya karar verdi önümüzdeki günlerde gerilimin giderek tırmanması bekleniyor
İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;
İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;
Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu-Kizer lisans olayı ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ