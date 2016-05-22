Fenerbahçe Türkiye Kupası Peşinde!

Sezona 11 yeni futbolcu transferi ve yeni teknik direktörle başlayarak iddialı bir şekilde giriş yapan Fenerbahçe kupaya odaklandı. Ligde şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3.turda Braga'ya elenen Sarı lacivertliler iddialı başlayan sezonu kupasız kapatmak istemiyor.



Taraftara en azından Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakip Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyet ile kazanılacak bir kupa hediye etmek isteyen Sarı lacivertliler tamamen bu maça odaklanmış durumda. Yeni sezon planlaması için çalışmalarını hazırlayan yönetim de ciddi adımları atmak için kupa finalini bekliyor. Yönetim finalde alınacak skora göre bazı kararlarında değişikliğe de gidebilir. Fenerbahçe'de bu sezon 12 oyuncunun sözleşmeleri biterken, UEFA Mali Kontrol Komitesi ile yapılan yapılandırma anlaşması planları değiştirmişti.