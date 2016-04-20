Fenerbahçe Torku Konyaspor'u 3-0 yenerek avantajı yakaladı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Torku Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetle rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.



Konuk ekip Fenerbahçe, 38. Dakikada Volkan Şen'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarının uzatma anlamış olurında Luis Nani harika bir frikik golüyle skoru 2-0'a getirdi.



İkinci yarıda Torku Konyaspor'un farkı azaltma çabaları neticesuz kalırken kaleci Fabiano yaptığı kurtarışlarla takımına yaşam verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı Robin van Persie, 90. Dakikada attığı golle maçın skorunu 3-0 yaptı ve savaşım bu skorla sona erdi.



İki ekip 5 Mayıs'taki rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.







TORKU KONYASPOR: 0 - FENERBAHÇE: 3



STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi



HAKEMLER: Tolga Özkalfa, baki Tuncay Akkın, İbrahim Bozbey



TORKU KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan (Dk. 64 Traore), Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 64 Bajic), Ömer Ali Şahiner, Holmen, Meha, Rangelov (Dk. 78 Hadziahmetovic)



FENERBAHÇE: Fabiano, Şener Özbayraklı, Kjaer, Ba, Kadlec, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Dk. 85 Diego), Alper, Nani, Volkan Şen (Dk. 62 De Souza), Fernandao (Dk. 78 Persie)



GOLLER: Dk. 38 Volkan Şen, Dk. 45+1 Nani, Dk. 89 Van Persie (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Dk. 43 Rangelov, Dk. 53 Meha, Dk. 76 Ali Çamdalı, Dk. 84 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+4 Holmen (Torku Konyaspor), Dk. 73 Mehmet Topal (Fenerbahçe)







İLK YARIDAN POZİSYONLAR



11. Dakikada Kadlec'in soldan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Fernandao'nun kafa şutunda top, kaleci Kaya Tarakçı'nın solundan az farkla dışarı çıktı.

21. Dakikada Meha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Rangelov'un bekletilmeden sert şutunda topu kaleci Fabiano son anda kornere çeldi.

38. Dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Alper Potuk'un soldan ortasında arka kale direğinde topla buluşan Volkan Şen'in müdafa oyuncusunu geçerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45+1. Dakikada Fenerbahçe Nani'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kaleyi çaprazdan gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Nani'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR



50. Dakikada topla beraber ceza yayına giren Ömer Ali Şahiner'in sert şutunda topu kaleci Fabiano kuvvetlikle kontrol etti.

52. Dakikada Torku Konyaspor gole yaklaştı. Meha, soldan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Rangelov'un vuruşunda meşin yuvarlağı Fabiano son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

62. Dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in dönerek sert vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.

69. Dakikada Torku Konyaspor bir pozisyondan daha yararlanamadı. Rangelov'un soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Bajic'in yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Fabiano yatarak denetim etti.

72. Dakikada Fenerbahçe 3. Golüne yaklaştı. Nani'nin ara pasıyla defansın arkasına sarkan ve topla buluşan Fernandao'nun aşırtma vuruşunda top, azca farkla üstten dışarı çıktı.

89. Dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Nani'nin sağdan pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Van Persie'nin plase vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3







MAÇTAN NOTLAR



Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut dev gibi ise Eskişehirspor ile ligde oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine gore ekibinda 6 değişiklik yaptı. Eskişehirspor maçının ilk 11'inde bulunan kaleci Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Douglas, Halil İbrahim Sönmez, Mbamba ve Traore'yi yedekler içinde tutan kocaman, bu futbolcuların yerine kaleci Kaya Tarakçı, Vukovic, Mehmet Uslu, Ömer Ali Şahiner, Holmen ve Meha'yı ilk 11'e dahil etti. Devasa, Halil İbrahim Sönmez'i 18 kişilik maç kadrosuna almazken, yerine Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic'i dahil etti. Torku Konyaspor, karşılaşmaya, Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Holmen, Meha, Rangelov 11'i ile başladı. Torku Konyaspor bu sürem kupada 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı ekip, 2016 senesinde oynadığı 19 resmi maçta ise (12 lig, 7 kupa) 15 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.







SÜMER'E PLAKET



1987-1988 sezonunda Konyaspor Teknik direktörlüğü yapmış Özkan Sümer'e, Başkan Ahmet Şan tarafınca Ahde Vefa projesi çerçevesinde plaket verildi.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Torku Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Konya Büyükşehir Arena Stadyumu'nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı.



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



42 bin kişilik Torku Arena Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar stadyumda kendileri için ayrılan bölümün hepsinı doldururken, Torku Konyaspor taraftarı tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını destekledi.



FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİ



Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar çeşitli sloganlarla takımlarına destek verdi. Torku Konyasporlu oyuncularda taraftarları tarafınca iltifatlar ve tezahüratlarla karşılandı.

