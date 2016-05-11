Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira Porto Takımına Gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Portekiz basını, Pereira'nın şampiyon olamaması halinde 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen gönderileceğini yazdı.

Habere göre Porto kulübü başkanı Pinto da Costa'nın önümüzdeki sezon için Vitor Pereira'yı takımın başına getirmeyi düşündüğüne yer verildi. Portekizli çalıştırıcı 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında Porto'yu çalıştırdığı için ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Portekiz 1. Ligi'nde Benfica ve Sporting Lisbon'un ardında sezonun 3. bitirmesi kesinleşen Porto'nun Pereira dışındaki diğer hoca adayları ise Villas Boas ve Jorge Jesus.