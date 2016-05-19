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Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor ile biten 2-2’lik mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pereira, “Kabul etmeliyiz şampiyon Beşiktaş” Dedi.
19 Mayıs 2016 Perşembe 22:47
Vitor Pereira, Medicana Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları ön eleme maçlarına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligin son haftasında Medicana Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıkalmalarda bulundu.
Lig TV'ye konuşan Portekizli teknik adam alınan sonucun iki takıma da yaramadığını anlatırken, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sivasspor'un tek şansı kazanmaktı. İki gol buldular ama oyun dengeli gidiyordu. Golleri yedikten sonra ise işimiz daha da zor oldu. Bu sonu iki tarafa da yaramadı." dedi.
Ligin kendileri açısından kırılma noktasını da açıklayan Pereira, şöyle devam etti: "Ligi ikinci sırada tamamlıyoruz. Ligin en belirleyici dönemi, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra elendikten sonra üç maç arka arkaya puan kaybetmemiz oldu. Mutlu olmasak da kabul etmek zorundayız, Beşiktaş şampiyon oldu. Birçok yeni oyuncu ile mücadele ettik. Önümüzde zorlu bir süreç var ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Bu süreç için kendimizi iyi hazırlamalıyız."
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