Fenerbahçe Teknik Direktörü “Kabul Etmeliyiz Şampiyon Beşiktaş”

Vitor Pereira , Medicana Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Şampiyon lar Ligi'nde oynayacakları ön eleme maçlarına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi...

Fenerbahçe Teknik Direktör ü Vitor Pereira, ligin son haftasında Medicana Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıkalmalarda bulundu.

Lig TV'ye konuşan Portekizli teknik adam alınan sonucun iki takıma da yaramadığını anlatırken, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sivasspor'un tek şansı kazanmaktı. İki gol buldular ama oyun dengeli gidiyordu. Golleri yedikten sonra ise işimiz daha da zor oldu. Bu sonu iki tarafa da yaramadı." dedi.