Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe Tarihi Bir Değişime Gidiyor 12 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor

2015-2016 Sezonunda şampiyonluğu son anda Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı lacivertli ekipte 12 futbolcunun sözleşmesi bu sezon bitiyor.

Fenerbahçe Tarihi Bir Değişime Gidiyor 12 Futbolcunun Sözleşmesi Bitiyor
Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'de, 12  futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona eriyor.
 
Sarı-lacivertlilerde tecrübeli isimler Bruno Alves, Caner Erkin,  Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Raul Meireles, Michal Kadlec'in yanı  sıra genç oyuncular Uygar Mert Zeybek ile Ramazan Civelek sözleşmesi biten  isimlerin arasında yer alıyor. Sezon başında kiralanan Porto'dan Abdoulaye Ba ve  Fabiano Ribeiro ile Liverpool'dan Lazar Markovic'in de sözleşmeleri sona erecek.
 
Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı olan ve  ismi lig kadrosu için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmeyen Serdar  Kesimal'in de sözlemesi bitiyor.
 
Görüşmeler Türkiye Kupası finalinden sonra
Sarı-lacivertli yönetimin, yola devam etmek istediği futbolcularla 26  Mayıs'ta Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra  görüşmeye başlayacağı öğrenildi.
 
Yönetimin, bazı oyunculara teklif götüreceği bazı isimlerle de gelecek  sezon yola devam etmeyeceği belirtildi.
 
İlk ayrılan Kadlec
Fenerbahçe'de ilk ayrılan isim Çek futbolcu Michal Kadlec oldu. Sarı-lacivertli takıma 2013 yılında 4.5 milyon avro bonservis  bedeliyle Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kadlec, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almayacak.
 
Kadlec, geçtiğimiz günlerde ülkesinin takımlarından Sparta Prag'la 3  yıllık sözleşme imzaladı.
 
Salih Uçan dönüyor
Fenerbahçe'den 2 yıl önce İtalya'nın Roma takımına kiralanan Salih  Uçan, sarı-lacivertli takıma geri dönecek.
 
Salih'i 4 milyon 750 bin avroya 2 yıllığına kiralayan Roma, genç  futbolcunun 11 milyon avro satın alma bedelini kullanmadı. Salih'in gelecek sezon  sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
 
Fenerbahçe'nin diğer kiralık futbolcuları Emmanuel Emenike, Miroslav  Stoch ve Hakan Çinemre'nin de kiralık sözleşmeleri sona erdi.  Sarı-lacivertlilerin bonservisini elinde bulundurduğu bu 3 isimle ilgili karar,  sezon başında teknik heyet tarafından verileceği kaydedildi.
 
Fenerbahçe'nin sezon başında Torku Konyaspor'a kiraladığı Samuel  Holmen'in de sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.
 
Beşiktaş’ta 2 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
Beşiktaş’ta 2 Futbolcu Takımdan Ayrıldı
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni SezonTransferSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.