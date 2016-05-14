Fenerbahçe Tarih Yazmaya Hazırlanıyor!

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde finale kalan Fenerbahçe, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda ilk maçta İspanya'nın Laboral Kutxa takımını eleyerek, Türk basketbol tarihi nde kulüpler bazında ilk kez bu seviyede final oynama hakkı elde eden Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.

Avrupa Ligi'nde bu sezon CSKA Moskova'yla birlikte en az yenilgiyi (5) alan takım olarak ön plana çıkan ve 23 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini finalde yenerek Türk basketbolunda bir ilke daha imza atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında oynanacak final mücadelesi Mercedes-Benz Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Obradovic'in 10. finali

Fenerbahçe'nin finale kalmasında başrol oynayan başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde 10. kez final oynayacak.

Bugüne kadar oynadığı 9 finalin 8'ini kazanarak Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Sırp çalıştırıcının, CSKA Moskova'ya karşı şansı tutuyor.

Obradovic, kariyerinde CSKA Moskova'ya karşı oynadığı 2 final maçını da kazandı. Kariyerinde 15. kez Dörtlü Final heyecanını tadan tecrübeli çalıştırıcı, 2007 ve 2011 sezonlarında Panathianikos'un başında CSKA Moskova'yla finalde karşılaştı ve rakibine şansı tanımadı.

Turnuvanın düzenlendiği Berlin ise Obradovic için ayrı bir önem taşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Panathinaikos'un başında 2009 yılında yine Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da oynanan final maçında CSKA Moskova'yı yenerek kupayı havaya kaldırmıştı.

Daha önce Panathinaikos'la 5, Partizan, Real Madrid ve Joventut Badalona'yla birer kez kupayı havaya kaldıran Obradovic, 3. sezonunun geçirdiği Fenerbahçe'yle 9. şampiyonluk sevincini yaşamak için mücadele edecek.

Kariyerinde sadece finalde 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e kaybeden Obradovic'in kazandı final maçları şöyle:

Yıl Düzenlenen şehir Çalıştırdığı takım Rakip Skor

1992 İstanbul Partizan Badalona 71-70

1994 Tel Aviv Badalona Olympiakos 59-57

1995 Zaragoza Real Madrid Olympiakos 73-61

2000 Selanik Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 73-67

2002 Bologna Panathinaikos Virtus Bologna 89-83

2007 Atina Panathinaikos CSKA Moskova 93-91

2009 Berlin Panathinaikos CSKA Moskova 73-71

2011 Barcelona Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 78-70

İlk kez kupayı kazanmak isteyenler

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 11 oyuncu ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak için mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas ve Pero Antic ikişer, Ricky Hickman ise bir kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bu oyuncuların dışında kaptan Melih Mahmutoğlu olmak üzere Ekpe Udoh, Barış Hersek, Bogdan Bogdanovic, Egehan Arna, Jan Vesely, Berk Uğurlu, Ercan Bayrak, Nikola Kalinic, Ali Muhammed ve Luigi Datome ilk Avrupa şampiyonluğunu tatmak için ter dökecek.

Hedef Avrupa'da 4. kupa

Fenerbahçe, erkek basketbolunda Türkiye'ye 4. Avrupa kupasını getirmek için mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarısına imza atacak. Türk takımları bugüne kadar Anadolu Efes'le 1996'da Koraç Kupası, Beşiktaş'la 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası ve Galatasaray Odeabank ile bu yıl ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Sarı-lacivertliler kupayı alması durumunda Türk takımları resmen Avrupa basketboluna damga vurmuş olacak. Sarı-lacivertliler bu yıl iki numaralı kupayı alan Galatasaray Odeabank'tan sonra en büyük kupayı kazanarak Türkiye'ye getirmek için ter dökecek.

CSKA Moskova 8 yıllık hasretini sonlandırmak istiyor

Avrupa basketbolunun ekonomik açıdan en güçlü kulübü CSKA Moskova, 8 yıl aradan sonra kupaya ulaşma istiyor.

Yarı finalde aynı ülkenin takımı Lokomotiv Kuban'ı rahat geçen ve her yıl büyük yatırımlar yaparak önemli yıldızları kadrosuna katan Rus ekibi toplam 6 kez kazandığı kupaya 8 yıldır hasret kaldı. Avrupa Ligi'nde 13. kez final heyecanı yaşayacak CSKA Moskova, 1960, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında kupayı müzesine götürmeyi başardı. CSKA Moskova, Avrupa basketbolunun en önemli kupasını 1965, 1970, 1973, 2007, 2009 ve 2012 olmak üzere 6 kez de finalde kaybetti.

Itouidis, hocasına karşı

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, 13 yıl yardımcılığını yaptığı Obradovic'e finalde rakip olacak.

Rus ekibiyle ikinci sezonu geçiren Itoudis, tam 13 yıl (1999-2012) Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptıktan sonra başantrenörlük kariyerine 2013 yılında Türkiye'de Banvit'le başladı.

Yunan başantrenör ikinci yılını geçirdiği CSKA Moskova'yla geçen sezon olduğu gibi yine Dörtlü Final'de mücadele ederek final oynama hakkı kazandı. Yunan başantrenör, eski patronunu yenerek kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

Bu iki isim kariyerlerinde resmi maçlarda 5. kez karşı karşıya gelecek. Itoudis'in takımları Obradovic'i 3 kez yenerken 1 defa kaybetti. Obradovic, eski yardımcısına karşı hep Fenerbahçe'nin başında mücadele etti. Banvit'i çalıştırırken Sırp başantrenörü 2 kez mağlup eden Yunan çalıştırıcı, CSKA Moskova'yla Obradovic'e karşı birer kez galibiyet ve yenilgi aldı.

Yıldızlar topluluğu

CSKA Moskova CSKA Moskova kadrosunda çok fazla yıldız ismi barındırıyor.

Rus ekibinin kadrosunda Avrupa'nın en önemli iki oyun kurucusu Sırp Milos Teodosic ile Fransız Nando de Colo bulunuyor.

Bu sezon Avrupa Ligi'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Fransız yıldız De Colo takımın en önemli kozu olarak dikkat çekiyor. Yarı finalde Lokomotiv Kuban potasına 30 sayı göndererek, Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de bir maçta en fazla sayı atan 9. oyuncu unvanını elde eden De Colo, finalde takımının en önemli silahı olacak.

Nando De Colo bu sezon ortalama 19.3 sayıyla Avrupa Ligi'nin en fazla sayı atan oyuncusu olarak da ön plana çıktı. Hücum gücü çok yüksek olan CSKA Moskova'nın, savunmacıları da takıma önemli katkı veriyor. Takımın ABD'li yıldızı Kyle Hines, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı seçilmeyi başardı.

Teodosic şansızlığını yenmek istiyor

CSKA Moskova'nın Sırp yıldızı Milos Teodosic, final şansızlığını Fenerbahçe karşısında yenmek istiyor.

Hem milli takım hem de kulüp takımlarıyla birçok kez final oynayan Teodosic'in henüz uluslararası kupası bulunmuyor.

Kariyerinde 7. kez Dörtlü Final oynayan Teodosic, Avrupa Ligi'ni iki kez finalde kaybetti. Sırp oyuncu, milli takımıyla da şansızlığını yenemedi. Teodosic, ülkesiyle 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2014 FIBA Dünya Kupası'nda final oynamasına rağmen kupayı kazanamadı.

Uluslararası arenada 5. kez final oynayacak olan Sırp yıldız, bu kez şeytanın bacağını kırmak için mücadele edecek.

Üçüncülük maçı da yarın

Turnuvada ilk maçlarını kaybeden Rus ekibi Lokomotiv Kuban ile İspanyol temsilcisi Laboral Kutxa, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Mercedes-Benz Arena'da yarın final maçından önce oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.