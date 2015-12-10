Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!

Avrupa Ligi A grubunda son maçına çıkan Fenerbahçe, grup sonuncusu Celtic'i ağırlıyor.
Avrupa Ligi A grubunda son maçına çıkan Fenerbahçe, grup sonuncusu Celtic'i ağırlıyor.
Celtic ile oynanacak olan Avrupa Ligi maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarından Celtic'e göndermeli pankart açıldı. 4 Yapraklı yoncaya ihtiyacımız yok. Sadece inanın! yazılı pankart büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler...
10 Aralık 2015 Perşembe 21:10
Avrupa Ligi A grubunda son maçına çıkan Fenerbahçe, grup sonuncusu Celtic'i ağırlıyor.