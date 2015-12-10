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Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!

Celtic ile oynanacak olan Avrupa Ligi maçı öncesinde Fenerbahçe taraftarından Celtic'e göndermeli pankart açıldı. 4 Yapraklı yoncaya ihtiyacımız yok. Sadece inanın! yazılı pankart büyük ilgi gördü. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!

 Avrupa Ligi A grubunda son maçına çıkan Fenerbahçe, grup sonuncusu Celtic'i ağırlıyor. 

Fenerbahçeli taraftarlar kale arkası tribünde Celtic için bir pankart açtı. Pankartta "4 yapraklı yoncaya ihtiyacımız yok. Sadece inanın!" yazılıydı. (Celtic'in armasında dört yapraklı yonca simgesi bulunuyor) 

İşte o pankart...

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