Fenerbahçe Spor Kulübünden Taraftarına Önemli Uyarı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Celtic ile karşılaşacak Fenerbahçe, çıkabilecek olası tribün olayları öncesinde taraftara uyarı da bulundu.

Fenerbahçe resmi sitesinden şöyle denildi:

Takımımızın, 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 20.00’de Celtic FC ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında hep birlikte stadımızda olacağız.

Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, kulübümüzle ilgili yaşanan bu olaylar nedeniyle UEFA müsabakalarından ihraç kararı verilmiş ve kulübümüzün cezası, benzer olayların bir daha yaşanmaması koşuluyla ERTELENMİŞTİR.

Bu nedenle çok iyi bilinmelidir ki, Fenerbahçe SK – Celtic FC karşılaşmasında yaşanabilecek en ufak bir disiplin ve güvenlik ihlali, takımımızın emin adımlarla yürüyeceğine inandığımız Avrupa yolunda geri dönülemez bir yaptırıma sebep olacak, takımımız Avrupa’dan MEN EDİLME tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Büyük Fenerbahçe’nin büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;

*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

*Stadyum girişinde -güvenlik görevlileri tarafından alınacağı için- stada gelirken yanınızda bozuk para taşımamanız,

*Merdiven boşluklarında oturulmaması,

*Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

*Hiçbir şekilde, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

*Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.

Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ