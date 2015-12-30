Fenerbahçe sözleşmesi biten oyuncularla görüştü

’de sezon sonunda tam 10 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetimin genel tutumu, kontrat yenileme görüşmelerini lig bittikten sonra yapmak yönünde. Geçtiğimiz sene bu şekilde hareket eden Sarı-Lacivertliler, 3 yıldız için farklı bir tutum sergileyecek.

Yönetim, Caner Erkin, Mehmet Topal ve Gökhan Gönül ile devre arasında masaya oturacak. Bunun iki önemli nedeni var. İlki, takımın en önemli isimleri arasında yer alan ve bu sezon da müthiş bir performans sergileyen bu oyuncuların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak. Bir diğer sebep ise haziran ayında düzenlenecek olan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası.

Caner, Mehmet ve Gökhan’ın burada sergileyecekleri performansla vitrine çıkıp, Avrupa devlerinin dikkatini çekmesinden endişe eden Fenerbahçe Yönetimi bu nedenle elini çabuk tutacak. 3 yıldız da Sarı-Lacivertli takımda kalmak istediği için kısa sürede tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor.