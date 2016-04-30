Fenerbahçe Sofiane Feghouli transferi çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala yeni sezon çalışmalarına resmen başladı. Beklendiği gibi Fenerbahçe'nin ilk transferi Sofiane Feghouli olacak.



İlk kez İspanyol basını iddia etmişti



İspanyol basını, Cezayirli yıldızın Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığını, bu anlaşmanın ardından formu düştüğü gerekçesiyle Valencia tarafından kadro dışı bırakıldığını yazmıştı.

Menejeri Habib Antar İstanbul'da

Dün bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. Feghouli'nin manajeri Habib Antar, Fenerbahçe Yönetimi ile görüşmek için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe maçını izleyecek



Antar ile görüşmeler dün başladı ve bugün de devam edecek. Bu görüşmelerin ardından tarafların daha önce varılan prensip anlaşmasını resmiyete dökmeleri bekleniyor. Cezayirli menacerin, yarın akşamki Fenerbahçe-Gaziantepspor mücadelesini de statta izleyebileceği belirtildi.

Manchester United da istiyordu



İngiliz basınında önceki gün çıkan haberlerde Manchester United'ın da Habib Antar ile Feghouli transferini görüşmek istediği yazılmıştı. Ancak Fenerbahçe elini çabuk tutarak, 26 yaşındaki oyuncunun talipleri devreye girmeden işi bitirme konusunda büyük bir adım attı.

Hem kanat hem forvette oynuyor