Fenerbahçe Sofiane Feghouli transferi çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala yeni sezon çalışmalarına resmen başladı. Beklendiği gibi Fenerbahçe'nin ilk transferi Sofiane Feghouli olacak.
İlk kez İspanyol basını iddia etmişti
İspanyol basını, Cezayirli yıldızın Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığını, bu anlaşmanın ardından formu düştüğü gerekçesiyle Valencia tarafından kadro dışı bırakıldığını yazmıştı.
Menejeri Habib Antar İstanbul'da
Dün bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. Feghouli'nin manajeri Habib Antar, Fenerbahçe Yönetimi ile görüşmek için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe maçını izleyecek
Antar ile görüşmeler dün başladı ve bugün de devam edecek. Bu görüşmelerin ardından tarafların daha önce varılan prensip anlaşmasını resmiyete dökmeleri bekleniyor. Cezayirli menacerin, yarın akşamki Fenerbahçe-Gaziantepspor mücadelesini de statta izleyebileceği belirtildi.
Manchester United da istiyordu
İngiliz basınında önceki gün çıkan haberlerde Manchester United'ın da Habib Antar ile Feghouli transferini görüşmek istediği yazılmıştı. Ancak Fenerbahçe elini çabuk tutarak, 26 yaşındaki oyuncunun talipleri devreye girmeden işi bitirme konusunda büyük bir adım attı.
Hem kanat hem forvette oynuyor
Transfer biterse, hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen Sofiane Feghouli, Fenerbahçe'nin yeni jokeri olacak. Sofiane Feghouli kimdir?
1989 doğumlu Sofiane Feghouli, Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu olup La Liga ekiplerinden Valencia CF grupının formasını giymektedir. Ortasahada ön libero olabilmekle kanatlarda da vazife alabilen Feghouli, PSG altbünyesinde Grenoble’ye aktarma olmuş ve Grenoble’de 33 numarayı giymiştir. Şimdilik 17 yaşında iken 27 Nisan 2007’de Ligue 2’de ilk golünü kaydetmiştir. 17 yaşında iken Feghouli’ye takılan lakap Yeni Zidan olup oyun tipi ile Zidan’a benzetilmektedir. Grenoble’de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır.
Klas bir futbolcu olan Feghouli, 2010 senesinde La Liga’nın büyük kulüplerinden Valencia CF’ye aktarma olmuştur. İlk devre dahil 3 maçta vazife almıştır. 2011 senesinin dönem arasında UD Almería grupına kiralık verilmiştir. Burda da çok çok forma talihi bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2’de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia’ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery doğrulusunda daha fazla talih verdiği Feghouli, 33 maça çıkıp 6 gol atmıştır.
Aslen Cezayirli olan oyuncu Feghouli, Fransa Milli Takımını seçmiştir. 12 Kasım 2008’de hazırlık maçında Raymond Domenech doğrulusunda Uruguay maçında ilk defa vazife verilmiştir. Cezayir milli grup yöntem direktörü Rabah Saadane doğrulusunda Cezayir-Mali maçının kadrosuna davetiyelan Feghouli, 2014 dünya kupasında Cezayir milli grupıyla takımdan çıkma başarısı göstermektedir.