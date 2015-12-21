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Fenerbahçe-Sivasspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Fenerbahçe sezonun ilk yarısı son maçında evinde Sivasspor'u devirip tatile moralli girme peşinde 28 Aralık 2015 Pazartesi saat 20:00'da başlayacak maç ligtv ekranlarında yayınlanacak

Fenerbahçe-Sivasspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?
 Fenerbahçe sezonun ilk yarısı son maçında evinde Sivasspor'u devirip tatile moralli girme peşinde 28 Aralık 2015 Pazartesi saat 20:00'da başlayacak maç ligtv ekranlarında yayınlanacak
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Akhisar Belediyespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Akhisar, 14. hafta maçında evinde 90+2'de Douglao'nın golüyle Sivasspor'u yenerek Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü.

Medicana Sivasspor galibiyetiyle hanesine çok önemli 3 puan daha yazdıran Akhisar Belediyespor, bu sezon evindeki yenilmezlik serisini de 5'e çıkardı.

Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 28'e yükselterek 3.sıraya el koydu. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

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FenerbahçeSivasspor
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