Fenerbahçe Robin van Persie kararını verdi

Fenerbahçe, sezon başında Robin van Persie’yiManchester United’dan transfer ederek tüm dünyada gündeme oturmuştu. Zaman zaman yedek kalan Hollandalı yıldızla önce Barcelona’nın ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı.



Son olarak da Chelsea Menaceri Guus Hiddink’in, Hollanda Milli Takımı’ndan eski öğrencisi olan 32 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.



Ancak Fenerbahçe Yönetimi, Barcelona iddiaları ortaya atıldığı zaman sergilediği tavrını değiştirmiyor.



Yöneticiler, Van Persie’nin büyük fedakarlıklarla kadroya katıldığını belirtip, “Onu alabilmek için birçok büyük kulüple yarıştık, çok uğraştık. Sonunda dünya markası bir futbolcuya Sarı-Lacivertli formayı giydirdik. Van Persie, takımımızın en önemli oyuncularından, parçalarından biri. Asla ondan vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle takımdan gönderilmesi söz konusu bile olamaz” şeklinde görüş bildirdi.



RvP’nin Chelsea’ye gideceği iddiası kesin bir dille yalanlandı.