Fenerbahçe Radamel Falcao transferi için gözünü kararttı

Fenerbahçe, Falcao için gözünü karattı. Yönetim devre arasında flaş bir transfer daha gerçekleştirmek için kolları sıvarken listenin en başına Falcao'yu aldı.





VAN PERSIE TARİFESİ

Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım'ın da kadroda görmeyi çok istediği Kolombiyalı futbolcu için gelecek haftadan itibaren büyük bir hareketlilik yaşanacak. F.Bahçe Falcao'ya da tıpkı Van Persie'ye olduğu gibi yıllık 5 milyon Euro teklif edecek.

7,5 MİLYON EURO

Yönetim Chelsea'de kiralık olarak oynayan ancak bonservisi Monaco 'da bulunan Kolombiyalı golcüye yarım sezon için 2.5 milyon Euro, 1.5 yıl için de toplam 7.5 milyon Euro önerecek. Chelsea'de çok mutsuz olan ve az forma şansı bulmaktan şikayet eden Falcao'nun menajeriyle gelecek hafta masaya oturulacak. Burada Sarı-Lacivertliler ayrıntıları masaya yatıracak. Fenerbahçe'nin 1.5 yıl için teklif edeceği 7.5 milyon Euro'luk rakamın kabul etmesi bekleniyor.

MONACO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe Yönetimi Falcao'nun dışında bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile de en kısa zamanda bir görüşme yapmayı planlıyor. Falcao'nun Fransız kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Monaco'nun Fenerbahçe'nin yapacağı teklife büyük olasılıkla olumlu cevap vermesi bekleniyor. Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe'nin kendisine yapacağı tekliften haberdar olduğu biliniyor. Falcao'nun şimdiden Fenerbahçe ve İstanbul hakkında kapsamlı bilgiler topladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.