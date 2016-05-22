Fenerbahçe Pereira yada Mourinho peşinde değil, işte isim Mancini

Sezon başında transfere milyon Euro’lar harcamasına rağmen Süper Lig’i ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe ’de sil baştan yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

İlk olarak teknik direktör konusunda değişim hamlesi yapılacak. 26 Mayıs’ta Antalya’da Galatasaray ile oynanacak kupa finalinin ardından Pereira ile yollar ayrılacak. Koltuğa yine yabancı bir hoca düşünülüyor.

Kulislerde Mourinho’nun dahi adı geçerken, Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir teknik direktör daha girdi: Roberto Mancini

Sözleşmesi var ama...

2013-14 sezonunda Galatasaray’ı çalıştıran İtalyan hoca, şu anda İnter’in başında. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor fakat beklentilerin altında kaldı ve Serie A’da takımı, sezonu 4. olarak tamamladı. Sarı-Lacivertliler’in aracılar vasıtasıyla Manicini ile temas kurduğu öğrenilirken, görüşmelerin hayli iyi gittiği belirtildi.

Mancini’yi Fenerbahçe için cazip kılan iki nokta var. İlki, daha önce Türkiye’de görev yapan İtalyan hoca ligi yakından tanıyor. İkincisi ise genç ve dinamik bir isim olması.