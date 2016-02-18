Fenerbahçe parlamaya devam ediyor!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Rus rakibi Lokomotiv Moskova’yı 2-0 yenerken sergilediği futbolla da taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı. Sarı-Lacivertli ekip, maç boyunca 20 şut atarken 25 orta kullandı. 627 pasın 488’i yerini buldu. 13 korner kullanan Kanarya, tam 10 gol pozisyonuna girdi. Yönetimden taraftara, futbolculardan camiaya herkes son 10 yılın en iyi futbolunun sergilendiğini savundu.



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Maç sonrası başkan Aziz Yıldırım’la değerlendirme yapan Sarı-Lacivertli kurmaylar, “2007-2008’de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gördük. Ancak o takımda bile bu tempo ve hırs yoktu. Şu andaki takım bambaşka. Son 10 yılın en iyi takımını izledik. Finale kadar gideceğimize inanıyoruz” görüşünde birleşti. Futbolcuların da soyunma odasında “Bu futbolla Basel’de oynanacak finale gideriz” dedikleri kaydedildi. Taraftarlar ve camia da finali göreceklerine inanıyor.