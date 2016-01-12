Fenerbahçe otobüs saldırısında flaş gelişme

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Fenerbahçe Futbol Takımı'na 9 ay önce yapılan silahlı saldırıyı TBMM gündemine getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na birer soru önergesi veren Tahsin Tarhan, faillerin bulunması konusunda neden adım atılamadığını sordu.



Tarhan, Fenerbahçe Futbol takımı oyuncularını 4 Nisan 2015 tarihinde Rize'den Trabzon'a götüren otobüse yapılan saldırı sonrasında pek çok inceleme yapıldığı, Ankara'dan giden özel ekipler tarafından da bu çalışmalara katkı yapıldığının açıklandığını hatırlattı. Trabzon Valisi'nin gözaltına alınan iki kişiyle ilgili detaylar vererek açıklama yaptığını kaydeden CHP Milletvekili, "kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı" gerekçesi ile gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakıldığını ifade etti.





MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Sadece Türkiye'de değil dünya gündemine oturan olayın üzerinden 9 ay geçmiş olmasına rağmen henüz iddianamenin dahi hazırlanmadığının basına yansıdığını söyleyen Tarhan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "İllegal bir yapılanmadan şüpheleniyoruz. Örgütün ortaya çıkarılması için en üst mercilere kadar resmi başvurularda bulunduk." sözlerini de hatırlattı.

İDDİANAME NEREDE?

Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü kulübünün futbol takımına karşı yapılan bu silahlı saldırının aydınlatılmasının Türkiye'nin dünya kamuoyundaki itibarı açısından da son derece önemli olduğuna dikkat çeken Tarhan, Adalet Bakanı Bozdağ'a, "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeterli delil olmadığı gerekçesi ile henüz iddianamenin hazırlanmadığı doğru mudur?" diye sordu.





"NEDEN BU KADAR GEÇ KALINDI"

Trabzon Valisi'nin saldırının oluş şeklini de belirterek, olayın hemen ardından yaptığı açıklamaların dayanağını da soran Tarhan önergesinde, "Trabzon Valisi tarafından yaptığı açıklama ile şüpheli sıfatı ile alınan iki kişinin delil yetersizliği gibi bir gerekçe ile serbest bırakılması bir çelişki değil midir? Ankara'dan giden özel ekiplerin de katıldığı incelemelerde bilgi, belge ve delillerin toplanmasında yeteri kadar özenli ve hassas davranılmamış mıdır? Üzerinden aylar geçmesine ve saldırının gerçekleştiği anda kamuoyuna çok hassas bir çalışma yapılıyor izlenimi verilmesine rağmen hala daha fail ya da faillerin tespit edilerek yakalanması konusunda bu kadar geç kalınmasının nedeni nedir?" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK MI?

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, konuyla ilgili ikinci önergesinde ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a soru yöneltti. Bakan Kılıç'ın olaya ilişkin gelişmeleri Bakanlık olarak takip edip etmediğini soran Tahsin Tarhan, "Bu olaydan sonra sporcuların güvenliğinin sağlanması için önlemler arttırılmış mıdır? Dava açılırsa; Sporda şiddete karşı Bakanlık olarak bir duruş sergilenmesi amacıyla davaya müdahil olma talebinde bulunacak mısınız?" dedi.