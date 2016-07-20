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Fenerbahçe'nin yıldızının yeni takımı resmen belli oldu!

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Diego'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızının yeni takımı resmen belli oldu!

 Fenerbahçe kulübü Brezilyalı futbolcu Diego Ribas ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe’den Flamengo’ya transfer olması beklenen Diego Ribas’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosundan Diego Ribas'ı çıkardı.



KAMUOYUNA DUYURU

Futbolcumuz Diego Ribas de Cunha ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Brezilyalı futbolcuya bugüne kadar takımımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Diego Ribas avukatına talimatı vermişti

FLAMENGO AÇIKLADI

Diego, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten saatler sonra Flamengo formasıyla ilk pozunu verdi. 12 senedir oynadığı Avrupa'ya veda eden Brezilyalı futbolcu, Flamnego ile sözleşme imzaladı.

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