Fenerbahçe'nin yıldızını koparmak istiyorlar! Sürpriz transfer hamlesi!

Daha önce 30 yaşındaki oyuncuya İspanya’nın Valencia takımı talip olmuştu. Portekiz’in 3 büyük takımından biri olan Benfica’nın da resmi teklif vermenin hazırlıklarında olduğu öğrenildi.





YILDIRIM BELİRLEYECEK

Benfica’nın yanı sıra Valencia da ocak ayında resmi temaslara başlayacak. Başkan Aziz Yıldırım’ın tutumu belirleyici olacak. Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan’la kontrat yenilemek istemezse, oyuncu yurt dışından teklif geldiği için, kendisini isteyen kulüplerle görüşüp, gelecek sezon için geçerli olmak kaydıyla prensip anlaşması imzalama hakkına sahip.

ÖNCELİK FENERBAHÇE

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun önceliği ise Fenerbahçe. İstanbul’daki yaşantısından memnun olan Gökhan Gönül, kulübünü de seviyor. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut ise yaptığı değerlendirmede, “Gökhan’a teklif gelmesi normal. Ama bizim önceliğimiz Fenerbahçe. Önce kulüple görüşeceğiz. Kulüp sözleşme yenilemek istemezse ben de futbolcumun geleceğini düşünmek zorundayım” ifadelerini kullandı. (Bugün)