Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldızından Advocaat'a: Oynat beni hocam

Transferin son gününde kadroya katılan ve maç eksiği olan Moussa Sow, forma aşkıyla yanıp tutuşuyor. Hocası Advocaat ile görüşen Senegalli yıldız, “Kendimi hazır hissediyorum. Taraftarın karşısına çıkmayı çok istiyorum” sözleriyle kendisine şans vermesini istedi.

Fenerbahçe'nin yıldızından Advocaat'a: Oynat beni hocam

 1 yıl aradan sonra yuvaya dönen Moussa Sow’u heyecan sardı.

Yeniden Fenerbahçe’ye gelmek için yaklaşık 3 milyon Euro’luk (10 milyon TL) bir fedakarlık yapan Senegalli yıldız, taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Antrenmanlarda oldukça istekli şekilde çalışan ve hocasının gözüne girmek için uğraş veren Sow, Dick Advocaat’ın kendisiyle yaptığı görüşmede forma arzusunu dile getirdi.

Başarılı futbolcu, “Kendimi hazır hissediyorum. Taraftarın karşısına çıkmayı çok istiyorum. Şans verirseniz elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtırım” dedi.

Transferin son gününde kadroya katılan ve maç eksiği bulunan Sow konusunda Dick Advocaat kararsız kalırken, olası bir sakatlık ihtimalinden korkuyor.

Oyuncunun son durumuyla ilgili ekibinden sürekli bilgi alan Advocaat, her şeye rağmen Sow’u maç kadrosuna kesin olarak alacak.

İleride çift forvet

İlk 11 konusundaki kararı ise Hollandalı çalıştırıcının bugün vermesi bekleniyor. İleri uçta Emenike’yi görevlendirmeyi planlayan Dick Advocaat, Nijeryalı futbolcunun yanında Sow’u görevlendirip 4-4-2 düzeniyle sahaya çıkabilir.

Tecrübeli hoca, Bursaspor karşısında iç saha avantajını da kullanıp, hücum oynamayı düşünüyor.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Moussa SowAdvocaatSenegalli Yıldız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.