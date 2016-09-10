Fenerbahçe'nin yıldızından Advocaat'a: Oynat beni hocam

1 yıl aradan sonra yuvaya dönen Moussa Sow’u heyecan sardı.

Yeniden Fenerbahçe’ye gelmek için yaklaşık 3 milyon Euro’luk (10 milyon TL) bir fedakarlık yapan Senegalli yıldız, taraftarın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Antrenmanlarda oldukça istekli şekilde çalışan ve hocasının gözüne girmek için uğraş veren Sow, Dick Advocaat’ın kendisiyle yaptığı görüşmede forma arzusunu dile getirdi.

Başarılı futbolcu, “Kendimi hazır hissediyorum. Taraftarın karşısına çıkmayı çok istiyorum. Şans verirseniz elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtırım” dedi.

Transferin son gününde kadroya katılan ve maç eksiği bulunan Sow konusunda Dick Advocaat kararsız kalırken, olası bir sakatlık ihtimalinden korkuyor.

Oyuncunun son durumuyla ilgili ekibinden sürekli bilgi alan Advocaat, her şeye rağmen Sow’u maç kadrosuna kesin olarak alacak.

İleride çift forvet

İlk 11 konusundaki kararı ise Hollandalı çalıştırıcının bugün vermesi bekleniyor. İleri uçta Emenike’yi görevlendirmeyi planlayan Dick Advocaat, Nijeryalı futbolcunun yanında Sow’u görevlendirip 4-4-2 düzeniyle sahaya çıkabilir.

Tecrübeli hoca, Bursaspor karşısında iç saha avantajını da kullanıp, hücum oynamayı düşünüyor.