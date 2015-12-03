Fenerbahçe'nin yıldızı sırrı açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin sırrı!

Brezilyalı file bekçisi, “Defansımız iyi ama sadece defansla alakalı bir durum değil bu. Hocamız bunu sık sık söylüyor, ‘savunma ileride başlar’ diye. Biz bir grup olarak iyi savunma yapıyoruz. Takımın tamamı savunmaya yardım ediyor. Daha sonradan oyuna girenler dahil. Var olan başarı tüm takımındır” dedi.



Her zaman hücum karakteriyle ön plana çıkan Fenerbahçe , bu sezon ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkat çekiyor. Son 9 maçta sadece iki gol yiyen, ligde 10 gol ile kalesinde en az gol gören takım olarak bu sezon çok farklı bir profil çiziyor. Biz de savunmanın bu başarısını ve işin sırrını en gerideki adama, Molde maçında kalesini gole kapayan ve başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabiano’ya sorduk.

Fenerbahçe bu sezon çok az gol yedi. Defansın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsun?

“Defansımız iyi ama sadece defansla alakalı bir durum değil bu. Hocamız bunu sık sık söylüyor, ‘savunma ileride başlar’ diye. Biz bir grup olarak iyi savunma yapıyoruz. Takımın tamamı savunmaya yardım ediyor. Daha sonradan oyuna girenler dahil. Tüm takım savunmaya destek verince defans da rahatlıyor. Daha az gol yiyoruz. Var olan başarı tüm takımındır. Sadece defansın değil.”





Volkan Demirel ile kaleyi birlikte koruyorsunuz? Nasıl bir iletişiminiz var?

“Volkan büyük bir isim ve büyük bir profesyonel. Kulüpte de büyük bir ismi var. Aramızdaki ilişki oldukça iyi. Ben de elimden geleni yapıyorum. Kulübe verebileceğimin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu konuda Volkan’ın varlığı da yardımcı oluyor. İki kaliteli oyuncunun olması kulübün yararına tabii ki...”

Türkiye’de çok sayıda yıldız futbolcu var. Ligi ve takımları nasıl değerlendiriyorsun?

“Türkiye Ligi ile alakalı dışarıdan bazı farklı bakış açıları var. Ama böyle olmadığını herkes buraya geldiğinde görüyor. Büyük isimlerin burada oynaması ligin kalitesini gösteriyor. Bu ayrıca ligin ne kadar mücadeleci olduğunun bir kanıtı. Büyük futbolcular var ve bu da kaliteyi arttırıyor.”

Karşı karşıya gelebileceğin Eto’o, Gomez, Podolski gibi golcüler de var...

“Diğer takımların oyuncuları ile ilgili ben konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim takımda da çok büyük futbolcular var. Onlardan bahsetmeyi tercih ederim...”