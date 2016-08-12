Fenerbahçe'nin yıldızı Çaykur Rizespor'a doğru!

Sol kanada mutlaka takviye yapacak olan Karadeniz ekibi listenin en başına Miroslav Stoch’u yazdı. Fenerbahçe’de yeniden kiralanması gündemde olan Slovak yıldız için girişimler başladı. Ancak Sarı-Lacivertli takımda yaşanan hoca belirsizliği nedeniyle görüşmeler ağırdan ilerliyor. Rize cephesi, Fenerbahçe’ye gelecek yeni hocanın kararı doğrultusunda Stoch’u kiralayacak. Bu konuda söz alındığı da gelen haberler arasında.



Çaykur Rizespor'un transfer borsası:



Gelenler:



Yacoubi (Esperance), Recep Niyaz (Denizli), Oğulcan Çağlayan (Erciyes), Volkan Pala (Galatasaray-Kiralık), Matic Fink (Olimpija), Saadane (FUS Rabat), Ali Husni Faisal (Al-Minaa), Ali Faez Atiyah (Al-Shorta), Oğuz Han Aynaoğlu (Bursa), Özgür Çek (Alanya), Serkan Odabaşoğlu (Karagümrük-Kiralık)



Gidenler:



Chevalier (Lens), Viera (Adana), Eren Albayrak (Başakşehir), Deniz Kadah (Antalya), Koray Altınay (Osmanlı), Sercan Kaya, Oğuzhan Berber (Adana Demir), Ozan Papaker (Tuzlaspor-Kiralık), Slyvestre, Makiadi, Murat Duruer