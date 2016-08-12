Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'nin yıldızı Çaykur Rizespor'a doğru!

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, dün en az 4 transfer daha yapacaklarını açıklamıştı. Bu isimlerden birinin de Miroslav Stoch olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Çaykur Rizespor'a doğru!

 Sol kanada mutlaka takviye yapacak olan Karadeniz ekibi listenin en başına Miroslav Stoch’u yazdı. Fenerbahçe’de yeniden kiralanması gündemde olan Slovak yıldız için girişimler başladı. Ancak Sarı-Lacivertli takımda yaşanan hoca belirsizliği nedeniyle görüşmeler ağırdan ilerliyor. Rize cephesi, Fenerbahçe’ye gelecek yeni hocanın kararı doğrultusunda Stoch’u kiralayacak. Bu konuda söz alındığı da gelen haberler arasında.

Çaykur Rizespor'un transfer borsası:

Gelenler:

Yacoubi (Esperance), Recep Niyaz (Denizli), Oğulcan Çağlayan (Erciyes), Volkan Pala (Galatasaray-Kiralık), Matic Fink (Olimpija), Saadane (FUS Rabat), Ali Husni Faisal (Al-Minaa), Ali Faez Atiyah (Al-Shorta), Oğuz Han Aynaoğlu (Bursa), Özgür Çek (Alanya), Serkan Odabaşoğlu (Karagümrük-Kiralık)

Gidenler:

Chevalier (Lens), Viera (Adana), Eren Albayrak (Başakşehir), Deniz Kadah (Antalya), Koray Altınay (Osmanlı), Sercan Kaya, Oğuzhan Berber (Adana Demir), Ozan Papaker (Tuzlaspor-Kiralık), Slyvestre, Makiadi, Murat Duruer

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Başkanı Metin KalkavanFenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.