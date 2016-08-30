Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jeremain Lens, gece geç saaterde İstanbul'a ayak bastı.
Gelmeden önce de oyuncunun açıkladığı gibi, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçeceği ve büyük bir problem çıkmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lens İstanbul'a geldi.
30 Ağustos 2016 Salı 07:53
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jeremain Lens, gece geç saaterde İstanbul'a ayak bastı.
Gelmeden önce de oyuncunun açıkladığı gibi, yarın sabah sağlık kontrollerinden geçeceği ve büyük bir problem çıkmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.