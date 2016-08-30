Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Lens İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jeremain Lens, gece geç saaterde İstanbul'a ayak bastı.

Gelmeden önce de oyuncunun açıkladığı gibi, yarın sabah  sağlık kontrollerinden geçeceği ve büyük bir problem çıkmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLens İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.