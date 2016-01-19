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Fenerbahçe'nin yeni forveti Diego Rolan oluyor!

Uzun süredir forvet arayışlarına devam eden sarı lacivertliler Bordeaux forması giyen genç yıldızın transferinde büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'nin yeni forveti Diego Rolan oluyor!

 Robin van Persie ve Fernandao'nun yanına bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. 'Sporun Dibi' nin haberine göre; Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen genç forvet Diego Rolan ile anlaştı.

İMZA AN MESELESİ

Bu ismi tercih edilmesinin en önemli sebeplerden biri olarak Uruguaylı oyuncunun 22 yaşında ve yüksek bir potansiyele sahip olması gösterildi. Eğer herhangi bir pürüz çıkmaz ise Uruguaylı genç yıldızla imzalar atılacak ve önümüzdeki günlerde Rolan, Fenerbahçe kadrosuna dahil olacak.

DIEGO ROLAN KİMDİR ?

1,79cm boyunda 22 yaşında olan Uruguaylı Diego Rolan, Santrafor mevkiinde oynuyor ve aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

11 KEZ MİLLİ OLDU

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Diego Rolan, Bordeaux formasıyla 78 maçta 18 gol atarken, 9 da asist yaptı. Yıldız oyuncu Uruguay milli takımıyla çıktığı 11 maçta da 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi
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Bordeaux
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