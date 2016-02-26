Fenerbahçe'nin UEFA Rakibi Belli Oldu mu? Braga Maçı Ne Zaman? Braga Maçı Hangi Kanalda?

Avrupa Ligi kura sonuçları açıklanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Lokomotiv Moskova ile berabere kalarak tur atladı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin belli olmasının ardından sıra kura çekimlerine geldi. Bugün yapılacak Avrupa Ligi kura sonuçları neticesinde Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. İşte Fenerbahçe'nin rakibi…

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Anderlecht (Belçika)

Basel (İsviçre) - Sevilla (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Athletic Bilbao (İspanya) - Valencia (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Manchester United (İngiltere)

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) - Lazio (İtalya)

Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

- Braga (Portekiz)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lokomotiv Moskova eleyerek adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 2-0 yendiği Lokomotiv Moskova'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu akşam oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli olurken, kura çekimi yarın yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 10 Mart'ta, rövanşları ise 17 Mart'ta oynanacak.7 ve14 Nisan'da ise çeyrek final maçları, 28 Nisan ve 5 Mayıs'ta ise yarı finaller yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi finali ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Fenerbahçe

Athletic Bilbao

Sparta Prag

Lazio

Bayer Leverkusen

Sporting Braga

Liverpool

Valencia

Shakhtar Donetsk

Anderlecht

Basel

Manchester United

Sevilla

Villarreal

Borussia Dortmund

Tottenham

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 kalarak bir üst tura yükselen Fenerbahçe, resmi twitter hesabından Galatasaray'a göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, Lazio-Galatasaray maçı biter bitmez twitter hesabından, "Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçemizin Avrupa'daki rakibi yarın belli olacak" yazılı bir tweet attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk'e elenince Devler Ligi'ne katılan tek Türk takımı Galatasaray olmuş, Sarı- kırmızılılar da benzer bir tweet atmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını eleyerek, son 16 turuna kalan Fenerbahçe'yi kutladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını eleyerek, bir üst tura yükselmeyi başardı. TFF olarak Fenerbahçe'yi tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Lokomotiv Moskova maçı sonrası, bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Turu geçmeyi hak ettik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında 2-0 yendiği Lokomotiv Moskova ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın da teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin zorlu olacağını bildiklerini belirterek, "İlk maçtan farklı oldu. Kendi sahamızda oynadığımız maçta çok daha güçlü, çok daha agresiftik. Bugün o istediğimiz görüntüyü maçta zaman zaman sergileyemedik ama doğal olarak rakip takım biraz daha üstümüze geldi. Çünkü eleme karşılaşması oynuyoruz ve 2 gollük avantajla buraya gelmiştik. Lokomotiv Moskova'nın daha atak oynayacağın, risk almak zorunda olacağını biliyorduk. Tur için farklı bir görüntü sergilediler. Devre arasına kadar oyun hemen hemen kontrol altındaydı. 1-0'a kadar oyun kontrolümüzdeydi. O gol turu her iki tarafa da açık hale getirdi. Lokomotiv takımına güven verdi. Bizim kafamızda da golden sonra bazı soru işaretleri oluştu. İkinci yarıda sahaya bu şüphelerle çıktık. Belki top bizdeyken biraz güven eksikliği yaşadık. O güven eksikliği bazı anlarda rakip takımın üstümüze gelmesine sebep oldu. Bir gol atarsak turu bitireceğimizi biliyorduk. Maça bu mantalite ile devam ettik. İki maç anlamında değerlendirirsek turu; ilk maçta kesinlikle üstün olan taraf bizdik. İkinci maç daha dengeli geçti. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi. Zorlu ve kaliteli bir takımla karşı bu turu geçmeyi hak ettik" dedi.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Igor Cherevchenko ise "İstanbul'daki maçtan daha farklı bir oyun oynadık. Bence her konuda rakibimizden daha üstündük. Duran bir toptan gol yedik. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Fenerbahçe iyi bir takım" dedi.

Bir basın mensubunun Dmitri Tarasov'un ilk maçta giydiği tişörtü hatırlatması üzerine Rus teknik adam, "Siyaset ile spor karıştırılmamalı" diye cevapladı.

Avrupa Ligi kura sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Avrupa Ligi maçlarında dün rakibi ile berabere kalan Fenerbahçe adını ilk 16'ya yazdırmaya başardı. Galatasaray ise deplasmanda Lazio'ya 3-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin rakibi ise belli oluyor. Sizler de Avrupa Ligi kura sonuçlarını öğrenmek ve Fenerbahçe'nin rakibini bilmek istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.