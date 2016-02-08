Fenerbahçe'nin UEFA maçı biletleri satışta!

Fenerbahçe ile Rus takımı Lokomotiv Moskova arasında 16 Şubat Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçına ait biletler satışa çıktı.



Biletler;



8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri ile Temsilci Üyelere (En fazla 2 bilet)



10 Şubat - 12 Şubat tarihlerinde Premium Kart sahiplerine, Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 Adet bilet)



13 Şubat Cumartesi günü de genel satışa açılacak.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak.



Bilet fiyatları şöyle (Passolig her biletten 5 TL işlem bedeli alacaktır)



MİGROS TRİBÜNÜ: 120,00-TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK: 185,00-TL

FENERIUM ALT H BLOK: 265,00-TL

FENERIUM ALT G BLOK: 315,00-TL

FENERIUM ALT F BLOK: 355,00-TL

FENERIUM ALT E BLOK: 370,00-TL