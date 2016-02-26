Fenerbahçe'nin UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı ve son 16′ya kalan takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe tur atlarken, Galatasaray Lazio’ya elenmekten kurtulamadı. Bugün yapılacak kura çekimleri ile Fenerbahçe’nin son 16′daki rakibi belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16′ya kalan takımlar arasındaki kura çekimi bugün saat 14.00’de İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapılacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00′dan itibaren canlı olarak TRT Spor’dan yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimini 14′den itibaren aşağıdaki canlı yayın linkinden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu Kura Çekimi Canlı İzle

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlarda seri başı ve aynı ülke takımlarının birbirleriyle eşleşmesi gibi kısıtlamaların olmayacağı kura çekimi öncesi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şöyle;

Braga, Athletic Bilbao, Sparta Prag, Lazio, Bayer Leverkusen, Liverpool, Valencia, Shakhtar Donetsk, Manchester United, Sevilla, Villarreal, Dortmund, Tottenham, Basel, Anderlecht.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇ TARİHLERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 10 Mart’ta, rövanşları ise 17 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 7 ve 14 Nisan, yarı finallerin 28 Nisan ve 5 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 18 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel şehrindeki Saint Jakob-Park’ta oynanacak.