Fenerbahçe'nin UEFA Kupasındaki Lokomotiv Moskova'yı Yakından Tanıyalım

Lokomotiv Moskova kimdir?

UEFA grublarında Beşiktaş'ın rakibi olan Lokomotiv Moskova Rusya futbol kulüplerinden birisidir. 1923 yılında demiryolu işçileri tarafından kurulan kulüp maçlarını Moskova'daki 28.800 kişilik Lokomotif Stadı'nda oynamaktadır.

Lokomotiv Moskova tarihinde 2 kere Rusya Premier Ligi şampiyonluğu, 2 kere SSCB Kupası, 4 kere Rusya Kupası, 2 kere de Rusya Süper Kupası'nı kazanmıştır. Avrupa'da da başarılı maçlar çıkartan ekip 1997/98 ve 1998/99 sezonlarında Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final oynamıştır.

Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig’in dört büyük takımından biri. 1923 yılında kurulan ekip maçlarını 29 bin kişilik kapasiteli Lokomotif Stadı’nda oynuyor. Kulüp tarihinde iki defa Premier Lig’i kazanan Moskova ekibi, son şampiyonluğunu 2004 yılında yaşadı. Rus teknik direktör Igor Cherevchenko’nun çalıştırdığı L. Moskova,kadrosunda eski bir Beşiktaşlı olan Manuel Fernandes ve daha önce Süper Lig’de oynayan Oumar Niasse bulunuyor. Rusya Premier Lig’in 6 haftası geride kalırken Lokomotiv Moskova, 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova’nın Avrupa kupaları tarihindeki en önemli başarısı 1998 ve 1999 yıllarındaki UEFA Kupa Galipleri Kupası’ndaki yarı final mücadelesi.

Hem Rusya Ligi'nde hem de UEFA Avrup Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Skenderbeu'nun bulunduğu H Grubu'nu birinci sırada bitirdi. Rusya Ligi'nde de ilk devreyi CSKA Moskova ve Rostov'un arkasında üçüncü sırada tamamlayan Lokomotiv, Şubat'taki son 32 turu karşılaşmalarına kadar hazırlık maçları oynayacak. Moskova temsilcisinde Vedran Corluka, Aleksandr Samedov ve Oumar Niasse öne çıkan isimler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan temsilcimiz Fenerbahçe'ye tanıdık bir rakip geldi. Grup müsabakalarında Beşiktaş'ın rakibi olan Lokomotiv Moskova son 32'de sarı lacivertlilerin rakibi oldu.