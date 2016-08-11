Fenerbahçe'nin sponsoru belli oldu

Yandex ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından forma göğüs sponsorluğu için arayışa giren Fenerbahçe yönetimi, dev bir firmayla anlaştı.



Sarı lacivertliler, Spor Toto'nun resmi bayii 'nesine.com' ile futbol takımı göğüs sponsorluğu için el sıkıştı. Tarafların yüzde 99 anlaştığı, imzaların atılmasının ardından sözleşmenin yürürlüğe gireceği öğrenildi.



Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe Futbol Takımı, 2016-17 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda 'nesine.com' reklamıyla mücadele edecek.



Sarı lacivertli kulüp, Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için daha önce Bora Jet ile

anlaşmıştı.



Ayrıca, Fenerbahçe formasının kol bölgesinde Coca Cola, şortunda Integral Forex, konçta ise Astra Group'un reklamları yer alacak.