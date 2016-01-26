Fenerbahçe'nin son 6 sezonda harcadığı miktar dudak uçuklattı

UEFA'nın 2010 yılında kabul ettiği, 2013 yılında devreye soktuğu "Finansal Fair Play Kriterleri" kulüplerin yaptığı yüksek maliyetli transferleri gündeme getirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, borsada yer alan Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ'de futbol takımının Temmuz 2011'den bu yana yaptığı transferleri resmi yollarla kamuoyuna duyuruyor. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgilerde Fenerbahçe, Temmuz 2011'den bu yana bütün transferleri kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp bu sezona kadar bütün transferlerinin bonservisleri ve futbolcu ücretlerini KAP'a bildirdi. Bu sezon ise Fenerbahçe Kulübü, belli bir ücretin altındaki transfer bedellerini kamuoyuyla paylaşmadı.

Fenerbahçe Kulübü, Haziran 2014'te KAP'a yaptığı açıklamada, maddi olmayan duran varlıkların yüzde 25'ini aşmayan bedellerin bildirilmeyeceğini duyurmuştu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ise Fenerbahçe, 2010 yılından bu yana 41 transfer yaptı ve kasasından 162 milyon avroya yakın bir bonservis ücreti çıkardı. Bu 41 oyuncudan Joseph Yobo, Reto Ziegler, Lazar Markovic, Abdoulaye Ba ve Fabiano Ribeiro'yu kiralık olarak alan Fenerbahçe, sadece 6 futbolcu için bonservis ödemedi. Sarı-lacivertliler, daha sonra Yobo'nun da dahil olduğu 31 oyuncuyu ise bonservisleriyle kadrosuna kattı.

Aykut Kocaman'la 91,5 milyon avro

Fenerbahçe, en çok transfer harcamasını 2010-2013 yıllarında 3 sezon takımı çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman döneminde yaptı. Bu 3 sezonda sarı-lacivertlilerin kasasından transfer için 91 milyon 500 bin avro çıktı.

Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda 4 futbolcu için 22 milyon avro harcadı. O dönem önemli transferler yapan ve şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, medyaya da yansıyan bonservis ücretlerinde Miroslav Stoch'a 5 milyon 500 bin avro, Mamadou Niang'a 8 milyon avro, Issiar Dia'ya 6 milyon 500 bin avro, Caner Erkin için ise kulübüne 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe o sezon kadrosuna dahil ettiği Serkan Kırıntılı ve İlhan Eker'i bonservis ücreti ödemeden, Yobo'yu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp 2011-2012 sezonundaki transferlerde ise kasasından 35 milyon 300 bin avro çıkardı. Futbolda "şike davası" sebebiyle zor günler yaşadığı ve kadrosuna yeniden yapılandırdığı dönemde sarı-lacivertliler, 9 futbolcu transfer etti. Hiç forma giymeden 10 milyon avroya Spartak Moskova'ya sattığı Emmanuel Emenike için 9 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, Orhan Şam'a 3 milyon 500 bin avro, Serdar Kesimal'a 4 milyon 750 bin avro, Sezer Öztürk için ise 2 milyon 750 bin avro bonservis parasını gözden çıkardı. O sezon daha sonra yaptığı transfer ücretlerinin tamamını KAP'a bildiren Fenerbahçe, kiralık olarak takıma gelen Reto Ziegler (600 bin avro), Yobo (700 bin avro) dahil olmak üzere Henri Bienvenu (4 milyon avro), Özgür Çek (serbest) ve Moussa Sow'u (10 milyon avro) kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Kocaman döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda transferler için kulübün kasasından 33 milyon 900 bin avro çıktı. Sarı-lacivertliler o sezonun başında Raul Meireles (10 milyon avro), Milos Krasic (7 milyon avro), Mehmet Topal (4 milyon 500 bin avro), Hasan Ali Kaldırım (3 milyon 750 bin avro), Yobo (2 milyon 500 bin avro), Salih Uçan (1 milyon 550 bin avro), Dirk Kuyt'ı (bir milyon avro) bonservis ücreti ödeyerek, Egemen Korkmaz'ı ise bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde ise sezon başında takımdan ayrılan Emre Belözoğlu (350 bin avro), kiralık olarak Ziegler (250 bin avro) ile Pierre Webo (3 milyon avro) takıma katıldı.

Ersun Yanal dönemi 29 milyon avro

Fenerbahçe, Kocaman'dan sonra takımı emanet ettiği Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğündeki 2013-2014 sezonunda 29 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödemek durumunda kaldı.

Sezon sonu şampiyon olan Fenerbahçe o yıl, Emenike transferiyle gündeme oturdu. Oynatmadan gönderdiği 2011 yılından sonra tekrar kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı için sarı-lacivertliler kasasından 13 milyon avro çıkardı. Sarı-lacivertliler, o sezon Alper Potuk (6 milyon 250 bin avro), Bruno Alves (5 milyon 500 bin avro), Michal Kadlec'i (4 milyon 500 bin avro) önemli bonservis ücretleriyle transfer etti. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sözleşmesi biten Samuel Holmen'i ise bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattı.

2014 sessiz geçti

Fenerbahçe, tarihinde az rastlanan bir uygulamaya geçen sezon imza attı ve 2014 yılında sadece bir oyuncu transferi yaparak kasasından bonservis bedeli çıkarmadı.

Şampiyon kadroyu İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertli kulüp, sadece Diego Ribas'ı aldı. Serbest futbolcu konumunda olan Brezilyalı için Fenerbahçe, bonservis ücreti ödemedi. İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye bonservis ücreti harcatmayan teknik adam olarak dikkati çekti.

Rekor bu sezonda

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ise bu sezon başında ise yıldız oyunuları kadrosuna katmak için önemli bonservis ücretleri ödemek durumunda kaldı.

Kadrosuna 3'ü kiralık 11 futbolcu katan Fenerbahçe, 8 oyuncunun bonservisi için yaklaşık 42 milyon bonservis ücreti ödedi.

Robin Van Persie, Jose Fernandao, Şener Özbayraklı ve Volkan Şen'in bonservis bedelleri resmi olarak açıklanmazken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ozan ve Volkan transferlerinden önce kulübün yüksek divan kurulu toplantısında toplam 34,5 milyon avro bonservis bedeli ödediklerini duyurmuştu. Bursaspor'dan 7 milyon avroya transfer edilen Ozan'dan sonra bu rakam 41.5 milyon avroya ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a bildirdiği bonservis ücretlerinde Josef de Souza 8 milyon avro, Simon Kjaer 7 milyon 650 bin avro, Ozan Tufan 7 milyon avro ve Luis Nani 6 milyon avro bedele sahip. Fenerbahçe, 6 milyon avrodan düşük bedelleri KAP'a bildirmezken basına yansıyan ücretlere göre Van Persie'ye 5 milyon 500 bin avro, Fernandao'ya 3 milyon 400 bin avro, Volkan Şen'e 2 milyon 500 bin avro, Şener Özbayraklı için ise 1 milyon 500 bin avro bonservis parası ödedi.

Teknik direktörlerin transferleri

Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonundan bu yana görev yapan teknik direktörlerin döneminde transferlere harcadığı bonservis ücretleri şöyle:

Teknik Direktör Transfer Sayısı Harcanan bonservis bedeli (avro) Aykut Kocaman 27 91 milyon 500 bin Ersun Yanal 5 29 milyon 250 bin İsmail Kartal 1 Bonservis bedeli yok Vitor Pereira 11 41 milyon 500 bin



Not: Aykut Kocaman döneminde Yobo bir sezon kiralık olarak, bir sezon da bonservisi alınarak kadroya dahil edildi. Ziegler ise iki farklı transfer döneminde kiralık olarak sarı-lacivertlilere katıldı.

Son 6 yıldaki transferler

Fenerbahçe'nin son 6 yılda yaptığı transferler şöyle:

Sezon Transfer Bonservis Bedeli (avro) 2010-2011 Stoch 5 milyon 500 bin 2010-2011 Yobo Kiralık 2010-2011 Serkan Kırıntılı bonservis bedeli ödenmedi 2010-2011 Niang 8 milyon 2010-2011 Dia 6 milyon 500 bin 2010-2011 Caner Erkin 2 milyon 2010-2011 İlhan Eker Bonservis bedeli ödenmedi 2011-2012 Emenike 9 milyon 2011-2012 Orhan Şam 3 milyon 500 bin 2011-2012 Serdar Kesimal 4 milyon 750 bin 2011-2012 Sezer Öztürk 2 milyon 750 bin 2011-2012 Ziegler Kiralık (600 bin) 2011-2012 Bienvenu 4 milyon 2011-2012 Yobo Kiralık (700 bin) 2011-2012 Özgür Çek Bonservis bedeli ödenmedi 2011-2012 Sow 10 milyon 2012-2013 Kuyt 1 milyon 2012-2013 Salih Uçan 1 milyon 550 bin 2012-2013 Hasan Ali Kaldırım 3 milyon 750 bin 2012-2013 Mehmet Topal 4 milyon 500 bin 2012-2013 Egemen Korkmaz Bonservis bedeli ödenmedi 2012-2013 Krasic 7 milyon 2012-2013 Yobo 2 milyon 500 bin 2012-2013 Meireles 10 milyon 2012-2013 Ziegler Kiralık (250 bin) 2012-2013 Emre Belözoğlu 350 bin 2012-2013 Webo 3 milyon 2013-2014 Alper Potuk 6 milyon 250 bin 2013-2014 Bruno Alves 5 milyon 500 bin 2013-2014 Kadlec 4 milyon 500 bin 2013-2014 Holmen Bonservis bedeli ödenmedi 2013-2014 Emenike 13 milyon 2014-2015 Diego Bonservis bedeli ödenmedi 2015-2016 Kjaer 7 milyon 650 bin 2015-2016 Şener Özbayraklı 1 milyon 500 bin 2015-2016 Fernandao 3 milyon 400 bin 2015-2016 Fabiano Riberio Kiralık 2015-2016 Abdoulaye Ba Kiralık 2015-2016 Josef de Souza 8 milyon 2015-2016 Nani 6 milyon 2015-2016 Van Persie 5 milyon 500 bin 2015-2016 Ozan Tufan 7 milyon avro 2015-2016 Volkan Şen 2 milyon 500 bin 2015-2016 Lazar Markovic Kiralık



Not -1: Fenerbahçe Kulübü, KAP'a Temmuz 2011'den itibaren transfer ettiği oyuncuların bonservis bedelini girmeye başlamıştır. Fenerbahçe Kulübü, bu sezon ise 6 milyon avronun altındaki bonservis bedellerini KAP'a bildirmedi. Bu yüzden Niang, Dia, Caner Erkin, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Sezer Öztürk, Şener Özbayraklı, Fernandao, Van Persie ve Volkan Şen'in bonservis bedelleri medyada yansıyan şekilde tabloda yer almıştır.

Not -2: Sarı-lacivertli kulüp bazı futbolcuların transferlerinde takas formülü de kullanmıştır. Bonservis bedellerine takas edilen futbolcuların maliyetleri eklenmemiştir.

En fazla ücret orta sahaya

Fenerbahçe, son 6 yılda en fazla transfer parasını orta saha bölgesi için harcadı.

Sarı-lacivertliler bu sürede orta saha transferleri için 68 milyon avroya yakın bir bonservis ücreti kasasından çıkardı. Fenerbahçe forvete yaklaşık 57 milyon avro bütçe ayırırken, savunma için ise 37 milyon avroya yakın para harcandı.

Futbolculara bu sezon 50 milyon avro

Fenerbahçe Kulübü, yarısına gelinen 2015-2016 sezonu için futbolcularına 50 milyon avroya yakın garanti ücret ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, kulübün temmuz ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu yıl bütün futbol takımına 47 milyon 305 bin avro ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın bu sözlerinden sonra takıma Volkan Şen ve Ozan Tufan transferleri yapılırken, Sow takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Kjaer, De Souza, Ozan Tufan, Fernandao, Nani, Şener, Volkan Şen, Fabiano, Markovic ve Ba'nın yıllık ücretlerini açıklamadı. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı ücretler içinde en fazla para 4 milyon 900 bin avro garanti ücretle Van Persie'ye veriliyor.

Sarı-lacivertli takımda futbolcuların yıllık garanti ücretleri şöyle:

Futbolcu Garanti ücret (avro) Van Persie 4 milyon 900 bin Diego 3 milyon 500 bin Alves 2 milyon 500 bin Volkan Demirel 2 milyon 500 bin Mehmet Topal 2 milyon 50 bin Meireles 2 milyon Gökhan Gönül 1 milyon 700 bin Caner Erkin 1 milyon 700 bin Alper Potuk 1 milyon 600 bin Serdar Kesimal 1 milyon 300 bin Hasan Ali Kaldırım 1 milyon 300 bin Mehmet Topuz 1 milyon Kjaer Bilinmiyor De Souza Bilinmiyor Ozan Tufan Bilinmiyor Fernandao Bilinmiyor Nani Bilinmiyor Şener Özbayraklı Bilinmiyor Volkan Şen Bilinmiyor Fabiano Bilinmiyor Ba Bilinmiyor Markovic Bilinmiyor Ertuğrul Taşkıran Bilinmiyor Uygar Mert Zeybek Bilinmiyor

Not: Diego hariç diğer oyuncuların paralarında maç başı ücretler ve primler yoktur.

Not 2: UEFA, 2010 yılında "Finansal Fair Play Kriterleri"ni kabul ettiği için, haber değerlendirmesi de 2010 yılından başlatılmıştır.